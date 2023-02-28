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Зеленський провів переговори з прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

зеленський

Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його сторінку президента України в Facebook.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії наша держава відчуває підтримку з боку Міжнародного кримінального суду", - заявив президент.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом він заявив, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними.

"Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України й спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - підкреслив глава держави.

Також читайте: Перші процеси у Міжнародному кримінальному суді проти російський воєнних злочинців можуть початися ще цього року, - єврокомісар з питань юстиції Рейндерс

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Міжнародний кримінальний суд (330) Хан Карім (35)


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Топ коментарі
+8
Він пішов здаватись??
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28.02.2023 18:05
+6
Хан не заарештував цього російського агента і зрадника?

Якщо ні, то новина так собі...
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28.02.2023 18:25
+6
Люся в Італії ))
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28.02.2023 18:30
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А що там з намаганням слуг народу та їх приспішників приховати злочини в Бучі, коли за правдиві дані з посади омбудсмена незаконно звільнили Денісову?
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28.02.2023 18:00 Відповісти
Він пішов здаватись??
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28.02.2023 18:05 Відповісти
Бавовна в Адыгее - Удар на 1000 км? Кремль молчит - https://www.youtube.com/watch?v=6un1rynT-KE
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28.02.2023 18:09 Відповісти
Зустріч то є добре. Але може вже в Україні почати будувати правову державу, а не Єрмако-Татарівську автократію? Може краще реформи проводити а не їх імітацію?
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28.02.2023 18:09 Відповісти
Ордерок на Бенню Вове не показывал?
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28.02.2023 18:11 Відповісти
ордери однакові і на шоколодного і на беню-кіднеппінг.
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28.02.2023 19:35 Відповісти
До чего же вы тупые и убогие в своей врождённой умственной отсталости.
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28.02.2023 19:38 Відповісти
молись дездемона)
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28.02.2023 21:09 Відповісти
Ну, и к чему вам тут повторно подтверждать свою кацапскую умственную недоразвитость?
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28.02.2023 21:16 Відповісти
звичайно,не треба вам нічого підтверджувати.) ми з першого разу зрозуміли вашу кацапскую умственную недоразвитость.та то нічо -зараз такі технології ..невиліковних немає)
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28.02.2023 21:56 Відповісти
Хан не заарештував цього російського агента і зрадника?

Якщо ні, то новина так собі...
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28.02.2023 18:25 Відповісти
Люся в Італії ))
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28.02.2023 18:30 Відповісти
Про що віслюк може балакати із освіченими людьми. Ну от про що? Про Порошенка мабуть тільки.
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28.02.2023 18:35 Відповісти
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28.02.2023 18:54 Відповісти
Хан сказав, що росії - хана.
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28.02.2023 19:48 Відповісти
 
 