Зеленський провів переговори з прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його сторінку президента України в Facebook.

"З першого дня повномасштабного вторгнення Росії наша держава відчуває підтримку з боку Міжнародного кримінального суду", - заявив президент.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом він заявив, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними.

"Для нас важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України й спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - підкреслив глава держави.

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