Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" "ПВК "Редан" (оновлено)
Штучне поширення субкультури "ПВК "Редан" – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками", - зазначають у Нацполіції.
За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили понад 700 осіб, більшість з яких неповнолітні. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема, роз'яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.
Кіберполіція, як зазначають, заблокувала 18 каналів та груп, які були створенні для "розкручування" молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.
"Щоб не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля", - додав Богдан.
Пізніше Нацполіція повідомила, що викрито двох неповнолітніх організаторів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні. Ними виявилися 16-річний житель Дніпра та 13-річний житель Черкас.
"За словами 16-річного хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.
Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, яким адміністрував неповнолітній.
Також правоохоронці встановили особу 13-річного черкаського адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Акаунт теж було заблоковано, а деталі поліцейські з'ясовують у розмові з батьками та хлопцем.
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Ребята, я думаю вы догадались кого туда берут и для чего
Добре вдягнуті, вгодовані - і займаються такою хернею.
Це підлітки - чи упадки-*******?
Якщо це бидло зараз у нас в тилу піднімає пір'я, то, панове - пора такій наволочі давати люлєй.
Во времена моей молодости, дебилы с одного района устраивали драки с дурачками с других районов. Теперь дурачки анимешники устраивают разборки с какими то другими "субкультурами"...
А если по серьезному пистит этих """""" шоб в военное время херней не страдали а если накопают на сотрудничество с врагом то всем по измене родины и по сроку в десяточку.
Суть вот в чем - Тоталитарные страны не собираются вступать ни в НАТО ни в ЕС. Поэтому, такие движения на территориях тоталитарных стран не мешают и находятся под контролем тоталитарных режимов.
В странах которые стремятся в НАТО и ЕС такие организации являются нацистскими. То что ЧВК Редан это кремлевская куйня пусть никто даже не сомневается.
Расчет на создание в Украине лиц с нацистской идеологией и потом поднять на весь мир визг что в Украине нацисты.
Этап 2 - Кремлевские кукловоды повышает ставки и у подконтрольных групп людей появляются нацистская идеология - антисименизм, шовинизм и.т.п
Этап 3 - Нацисты в Украине.