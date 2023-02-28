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Новини
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Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" "ПВК "Редан" (оновлено)

редан

Штучне поширення субкультури "ПВК "Редан" – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками", - зазначають у Нацполіції.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили понад 700 осіб, більшість з яких неповнолітні. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема, роз'яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

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Кіберполіція, як зазначають, заблокувала 18 каналів та груп, які були створенні для "розкручування" молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

"Щоб не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля", - додав Богдан.

Пізніше Нацполіція повідомила, що викрито двох неповнолітніх організаторів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні. Ними виявилися 16-річний житель Дніпра та 13-річний житель Черкас.

"За словами 16-річного хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, яким адміністрував неповнолітній.

Також правоохоронці встановили особу 13-річного черкаського адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Акаунт теж було заблоковано, а деталі поліцейські з'ясовують у розмові з батьками та хлопцем.

Автор: 

підлітки (421) Нацполіція (15258) флешмоб (88) кіберполіція (413)


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Топ коментарі
+32
Ще б заблокувати б ЗЕбломарафон на частині каналів-бо теж ''розкручує нерозкручуваєме"
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28.02.2023 18:39
+24
Де вони те все лайно знаходять? Якби не новини, навіть і не знав би про існування цього "Редану", хоча регулярно користуюся інтернетом.
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28.02.2023 18:43
+23
Ты *******?всем ***** на анимешниковв Украине,как и на другие субкультуры,этот "радан",устраивает резню и драки в общественных местах,если не шаришь в вопросе зачем ***** пишешь.одно дело любить Наруто ,ходить на сходки или вечеринки,другое дело с ножами и палками ******* друг друга по голове в центре города ,это как Синий кит,где в соц сетях призывали подростков вздернуться
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28.02.2023 19:08
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Ще б заблокувати б ЗЕбломарафон на частині каналів-бо теж ''розкручує нерозкручуваєме"
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28.02.2023 18:39 Відповісти
Де вони те все лайно знаходять? Якби не новини, навіть і не знав би про існування цього "Редану", хоча регулярно користуюся інтернетом.
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28.02.2023 18:43 Відповісти
Ну ви ж не Гугл щоб знати все що відбувається в інтернеті .
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28.02.2023 18:51 Відповісти
Так. А може ще й тому, що не користуюсь телеграмом, тік-током і т.п. Цілком ймовірно, що саме там воно й поширювалось. Просто незвично, що раніше в жодних новинах і згадки не було про цю ПВК.
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28.02.2023 18:59 Відповісти
А дебіли завжди знаходять
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28.02.2023 19:00 Відповісти
Читаю росканалы-у них там тоже такая херня.Сегодня писали шо хотят собраться в каком то ТРЦ Новосибирска, устроить бучу. Координируются по соцсетям.
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28.02.2023 20:40 Відповісти
їм потрібно підкинути ідею йти на Рубльовку і на кремль
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28.02.2023 23:13 Відповісти
скоро урки будуть замість купалов бити пакемонів на всю спину, якщо вже не бють.
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01.03.2023 10:22 Відповісти
Ты *******?всем ***** на анимешниковв Украине,как и на другие субкультуры,этот "радан",устраивает резню и драки в общественных местах,если не шаришь в вопросе зачем ***** пишешь.одно дело любить Наруто ,ходить на сходки или вечеринки,другое дело с ножами и палками ******* друг друга по голове в центре города ,это как Синий кит,где в соц сетях призывали подростков вздернуться
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28.02.2023 19:08 Відповісти
Їх право бити морду? москалику, ти дебіл?
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28.02.2023 19:27 Відповісти
Кацап?
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28.02.2023 19:02 Відповісти
У нас в Україні всі посилання адреси в яких є літери ru забанені. Включати VPN заради того, щоб подивитись шо там козлорилі та кого вони ганяють бажання немає.
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28.02.2023 19:12 Відповісти
Ну так це ж не кацапсячий ресурс.
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28.02.2023 19:30 Відповісти
Анимешники тут не причем, дело не в аниме, а в том, что вести себя нормально надо. Аниме это дома смотреть, а не драки массовые в торговых центрах устраивать.
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28.02.2023 19:13 Відповісти
Ну якби тих, хто влаштовує бійки на вулицях, будуть пресувати всюди - і у супер-демократичній Швейцарії, і в тоталітарній рашці чи кндр. По вашій логіці, нам треба убивць не арештовувати, бо їх арештовують в рашці?
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28.02.2023 19:33 Відповісти
мабуть хороші з тих анімешників бійці для ЗСУ вийдуть. Таких в першу чергу потрібно на військовий облік ставити.
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28.02.2023 18:48 Відповісти
та ясно. просто брати на замітку таких потрібно. 16 стукне і на облік. в окремий список. )
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28.02.2023 18:55 Відповісти
А мордобої влаштовувати? Я так зрозумів, у Харкові їїх взяли не за те, що вони аніме дивляться, а за те, що вони бійку влаштували...
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28.02.2023 19:00 Відповісти
можна бути ким завгодно. але коли такі анімешники збираються в купу, щоб влаштувати масову бійку з футбольними фанатами, то це вже якесь дикунство. гормони грають, підріс трохи і в армію. там точно буде де показувати гормони.
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28.02.2023 19:02 Відповісти
Звісно, що ні. А от влаштування масових бійок є злочином за який винні мають бути покарані.
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28.02.2023 19:02 Відповісти
Как бы анимешники тут не причем, клоун ты. Анимешники, это те, кто дома сидят и аниме смотрят, а не массовые драки устраивают.
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28.02.2023 19:15 Відповісти
Вишто? Аніжедєті!
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28.02.2023 18:55 Відповісти
Ред-анус.
Ребята, я думаю вы догадались кого туда берут и для чего
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28.02.2023 18:48 Відповісти
В аніме, точніше в порно хентаї, є навіть гомо-напрямок, яой називається
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28.02.2023 19:02 Відповісти
Що за шобла серед підлітків під час війни?
Добре вдягнуті, вгодовані - і займаються такою хернею.
Це підлітки - чи упадки-*******?
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28.02.2023 18:54 Відповісти
У сталінські часи НКВС-ники виявили в СРСР підпільну нацистську організацію Включала в себе виключно дітей кремлівської еліти ("З жиру бісилися")
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28.02.2023 19:04 Відповісти
кому цікаво - Дугін вихідець з шобли кремлівських мажорів-нацифанів https://www.bbc.com/russian/features-62692348 https://www.bbc.com/russian/features-62692348

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28.02.2023 19:29 Відповісти
Смех смехом, а сегодня в Одессе были две попытки подростковых мордобоев пресечены в ТРЦ. Кацапы мутят воду везде, взялись за неокрепшие умы, но такое работает только накацапии, окрепшие умы слили явки пароли полиции и всех повязали.
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28.02.2023 19:07 Відповісти
Неокрепшие умы с крепкими кулаками и гранитным лбом.
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28.02.2023 19:11 Відповісти
Группа превращается, превращается группа... В оригинальный руснявый ИПСО. Консервы вскрыты.

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28.02.2023 19:12 Відповісти
То це "анімешники"? Он воно що... Чомусь це все більше скидається на відроження гопарського руху, який квітнув у 90-х і зачах у 2000-х. Знав я за молодості анімешників - начитані і сумирні люди, які просто фанатіли від аніме і 24/7 ділились враженнями від перегляду нових серіалів, збираючись у геть неагресивні компанії. А це, панове, типова гопота.
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28.02.2023 19:17 Відповісти
Я теж спочатку подумав - анімешники,мультики... *********.
Якщо це бидло зараз у нас в тилу піднімає пір'я, то, панове - пора такій наволочі давати люлєй.
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28.02.2023 19:21 Відповісти
Я так розумію шо те лайно в основному форсуєтся через Телеграм та ВК.
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28.02.2023 19:18 Відповісти
Все новое - давно забытое старое, история циклична.
Во времена моей молодости, дебилы с одного района устраивали драки с дурачками с других районов. Теперь дурачки анимешники устраивают разборки с какими то другими "субкультурами"...
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28.02.2023 19:20 Відповісти
Була така фігня.Дрібні потасовки проходили непомітно,а ті що массовіші розганяли мінти,були навіть із собаками і з пістолетів в повітря стріляли . Це був початок восьмидесятих.
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01.03.2023 00:33 Відповісти
атож, це старий дон Погром як інструмент соціального управління, в просторєчіі - "стєнка на стєнку, район на район"...
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28.02.2023 19:36 Відповісти
Странно обычно анимешников все бьют а тут наоборот хотели?Шо творица так скоро появятся боевые отряды чвк "прикладная Физика" и чвк "Шахматисты" .

А если по серьезному пистит этих """""" шоб в военное время херней не страдали а если накопают на сотрудничество с врагом то всем по измене родины и по сроку в десяточку.
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28.02.2023 19:36 Відповісти
Не стоит уменьшать угрозу от этого созданного Парашей движения.

Суть вот в чем - Тоталитарные страны не собираются вступать ни в НАТО ни в ЕС. Поэтому, такие движения на территориях тоталитарных стран не мешают и находятся под контролем тоталитарных режимов.

В странах которые стремятся в НАТО и ЕС такие организации являются нацистскими. То что ЧВК Редан это кремлевская куйня пусть никто даже не сомневается.

Расчет на создание в Украине лиц с нацистской идеологией и потом поднять на весь мир визг что в Украине нацисты.
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28.02.2023 19:43 Відповісти
Справа може бути ще серйозніша. Якщо зараз поліція даремно згає час і упустить можливість роздавити все це в зародку, оці Редани можуть перерости в справжні підліткові банди, які грабуватимуть ті ж ТРЦ та магазини, а потім і відвідувачів і перехожих на вулиці. Причому прямо серед білого дня посеред міста...
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28.02.2023 20:04 Відповісти
Этап 1 - Группа молодых людей попадает под влияние кремлевских куклаводов.
Этап 2 - Кремлевские кукловоды повышает ставки и у подконтрольных групп людей появляются нацистская идеология - антисименизм, шовинизм и.т.п
Этап 3 - Нацисты в Украине.
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28.02.2023 20:30 Відповісти
І що це їм практично дасть? Абсолютно нічого. Вони й так на кожному розі кричать, що в Україні всі бандерівці і нацисти.
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28.02.2023 20:44 Відповісти
Если на вашей территории появляются лица т.н Редан или Антиредан - сразу вызывайте полицию. Эту кремлевскую шелуху нужно паковать сразу как и меточников.
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28.02.2023 19:47 Відповісти
На лицо имеем плохую воспитательную работу с реди молодежи.
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28.02.2023 19:47 Відповісти
А хто її повинен проводити? Школа? То зараз попробуй зробити учню, який прямо в очі криє матом вчителя, зауваження. Відразу ж примчить папік того учня і прямо в класі віддубасить того вчителя. Щоб не смів відкривати рота на його святе дитятко...
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28.02.2023 19:54 Відповісти
Батькам - повістки!
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28.02.2023 19:50 Відповісти
батяням у которых это "недоразумение" под названием "сын" пора в армию поднабраться разума
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28.02.2023 19:53 Відповісти
Цим уродам не треба викликати поліцію,а кінчати на місці як ворогів України,вони вже дорослі люди і гарно розуміють що творять коли в каїні военний стан,а їх тупим предкам повістки,замість багнета лопату і на фронт.
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28.02.2023 19:58 Відповісти
Та не треба нікого зразу кінчати, просто на суспільно корисні роботи - завали розбирати і тд... Тим паче, що найбільше їх у Харкові.
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28.02.2023 20:03 Відповісти
В Кривому Розі в 90-х теж щось подібне було - бєгуни називались. Район на район с залізяччям сходились.
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28.02.2023 20:09 Відповісти
Але ці малолєтки реально розумово відсталі мабуть. Вони дійсно не розуміють, що зараз війна і рано чи пізно можна нарватися на когось зі стволом чи гранатою?
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28.02.2023 20:16 Відповісти
Парочку пристрелять і все втихомириться. Ще запустити інфу що на них відкрили полювання так і поздають один одного .
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01.03.2023 00:37 Відповісти
Це означає що конпропаганда Зебіла нічим не відрізняється від контрпропаганди часів ПОПа. Так званою владою все пройобано, тримається тільки на особистій свідомості і спротиві людей,як проти свинособачої пропаганди так і проти зеленого лана яке несеться з марафону.
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01.03.2023 00:45 Відповісти
а все почалося з пакемона.
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01.03.2023 10:14 Відповісти
Такий контраст із 17-річним хлопцем, який 25.02 сварився у військоматі, що його не беруть через вік
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01.03.2023 10:19 Відповісти
а все почалося з пакемона.
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01.03.2023 10:21 Відповісти
 
 