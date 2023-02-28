Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" "ПВК "Редан" (оновлено)

Штучне поширення субкультури "ПВК "Редан" – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками", - зазначають у Нацполіції.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили понад 700 осіб, більшість з яких неповнолітні. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема, роз'яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розроблені спецслужбами РФ мобільні застосунки в ігровій формі змушують громадян допомагати окупантам, - кіберполіція. ІНФОГРАФІКА

Кіберполіція, як зазначають, заблокувала 18 каналів та груп, які були створенні для "розкручування" молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

"Щоб не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля", - додав Богдан.

Пізніше Нацполіція повідомила, що викрито двох неповнолітніх організаторів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні. Ними виявилися 16-річний житель Дніпра та 13-річний житель Черкас.

"За словами 16-річного хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, яким адміністрував неповнолітній.

Також правоохоронці встановили особу 13-річного черкаського адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Акаунт теж було заблоковано, а деталі поліцейські з'ясовують у розмові з батьками та хлопцем.