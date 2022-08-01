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Новини Війна
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Розроблені спецслужбами РФ мобільні застосунки в ігровій формі змушують громадян допомагати окупантам, - кіберполіція. ІНФОГРАФІКА

Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вказують, що користувач має задуматися, якщо додаток пропонує зробити знімки місцевості, поділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заблоковано київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних "адміністрацій" на Донбасі. ВIДЕО

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

- Завантажувати їх лише з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

Розроблені спецслужбами РФ мобільні застосунки в ігровій формі змушують громадян допомагати окупантам, - кіберполіція 01

Також читайте: У застосунку "Київ Цифровий" можна повідомити про будинки та інші об'єкти, зруйновані внаслідок війни

Автор: 

росія (65415) ФСБ (1455) кіберполіція (413) додаток (481)


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Искал покемонов, но ТРОшники расстреляли за то что фоткал блокпост )))
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01.08.2022 12:35 Відповісти
Там в случае не Шуфрич в блокпосте покемонов искал?
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01.08.2022 14:24 Відповісти
сколько можно врать, что из принуждают? ля чего это говорить. Все делают добровольно, так как продажные кацапские гены имеют недограждане.
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01.08.2022 12:44 Відповісти
ну можна ж поставити додаток на якийсь не потрібний телефон і скидати туди фальшиві цілі
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01.08.2022 13:13 Відповісти
За допомогою відкритих даних будь-хто може стежити за розміщенням окремих типів військових радарів. У середині квітня ТЕКСТИ https://texty.org.ua/articles/106387/rosijski-ppo-v-tylune/ виявили кілька російських радарів на окупованих територіях України. За цей час їх кількість зросла.
Ми оновили карту та спробували ідентифікувати частину радарних установок, які ворог, імовірно, використовує й проти українських військових. https://texty.org.ua/articles/107366/slidiv-rosijskyh-radariv-dlya-ppo-stalo-bilshe-deyaki-mozhe-pobachyty-kozhen/ https://texty.org.ua/articles/107366/slidiv-rosijskyh-radariv-dlya-ppo-stalo-bilshe-deyaki-mozhe-pobachyty-kozhen/

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01.08.2022 13:37 Відповісти
Никто их не принуждает. Колаборанты кацапские сами всё фоткает и посылает врагу. Им просто облегчили работу. Попробуй заставить человека лояльного Украине это сделать.

Следующее наверное будет криптовирусы для "нормальных людей". Где для расшифровки файлов пользователя надо будет фотографировать какие то объекты и фотки посылать где-то там за поребриком.
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01.08.2022 14:22 Відповісти
Еще каналы ютуб создаются под Украинские и могут быть не Украинскими, хотя там спикер на УкрМове, но все выглядит подозрительно. И там собирают средства на ВСУ, а на деле фиг знает. Потому нужно новость сделать, чтобы людей проверенным людям только пересылали средства. Может и Украинский канал был, но все немного с закрутками будто, как русские делают подают информацию оперативно, но чего то добавляют, а точнее манипуляций и вранья. Потому подозрительный канал показался. И там 1 подписчиков было. В общем люди не шлите деньги непроверенным людям. Потому что еще видел русские обсуждали, что нужно использовать мову. И не все, кто говорит на УкрМове являются проверенными. И ботов кучу видел на УкрМове пишут, а наратив Кремлевский. Не лохонитесь и не отправьте им денег. Проверенные сайты или волонтеры или официальные эти кьюаркоды есть же на допомогу Армии по ТВ. А кому попало не нужно слать деньги. Вдруг они вообще пойдут русским.
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01.08.2022 14:38 Відповісти
то треба і нашим таке зробити
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01.08.2022 17:25 Відповісти
 
 