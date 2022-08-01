Розроблені спецслужбами РФ мобільні застосунки в ігровій формі змушують громадян допомагати окупантам, - кіберполіція. ІНФОГРАФІКА

Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вказують, що користувач має задуматися, якщо додаток пропонує зробити знімки місцевості, поділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті.

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Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

- Завантажувати їх лише з офіційних джерел - App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

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