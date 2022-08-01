Разработанные спецслужбами РФ мобильные приложения в игровой форме заставляют граждан помогать оккупантам, - киберполиция. ИНФОГРАФИКА

Киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Из-за применения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", - говорится в сообщении.

Правоохранители указывают, что пользователь должен задуматься, если приложение предлагает сделать снимки местности, поделиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.

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Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:

- Загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.

- проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.

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