Разработанные спецслужбами РФ мобильные приложения в игровой форме заставляют граждан помогать оккупантам, - киберполиция. ИНФОГРАФИКА
Киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Из-за применения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", - говорится в сообщении.
Правоохранители указывают, что пользователь должен задуматься, если приложение предлагает сделать снимки местности, поделиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.
Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:
- Загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.
- проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.
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Ми оновили карту та спробували ідентифікувати частину радарних установок, які ворог, імовірно, використовує й проти українських військових. https://texty.org.ua/articles/107366/slidiv-rosijskyh-radariv-dlya-ppo-stalo-bilshe-deyaki-mozhe-pobachyty-kozhen/ https://texty.org.ua/articles/107366/slidiv-rosijskyh-radariv-dlya-ppo-stalo-bilshe-deyaki-mozhe-pobachyty-kozhen/
Следующее наверное будет криптовирусы для "нормальных людей". Где для расшифровки файлов пользователя надо будет фотографировать какие то объекты и фотки посылать где-то там за поребриком.