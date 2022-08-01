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Новости Война
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Разработанные спецслужбами РФ мобильные приложения в игровой форме заставляют граждан помогать оккупантам, - киберполиция. ИНФОГРАФИКА

Киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Из-за применения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам", - говорится в сообщении.

Правоохранители указывают, что пользователь должен задуматься, если приложение предлагает сделать снимки местности, поделиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.

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Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует:

- Загружать их только из официальных источников – App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.

- проверить все доступные данные, такие как информация о разработчиках, доступы, которые приложение требует при установке, отзывы пользователей.

Разработанные спецслужбами РФ мобильные приложения в игровой форме заставляют граждан помогать оккупантам, - киберполиция 01

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Автор: 

россия (95702) ФСБ (1939) киберполиция (327) приложение (170)


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Искал покемонов, но ТРОшники расстреляли за то что фоткал блокпост )))
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01.08.2022 12:35 Ответить
Там в случае не Шуфрич в блокпосте покемонов искал?
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01.08.2022 14:24 Ответить
сколько можно врать, что из принуждают? ля чего это говорить. Все делают добровольно, так как продажные кацапские гены имеют недограждане.
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01.08.2022 12:44 Ответить
ну можна ж поставити додаток на якийсь не потрібний телефон і скидати туди фальшиві цілі
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01.08.2022 13:13 Ответить
За допомогою відкритих даних будь-хто може стежити за розміщенням окремих типів військових радарів. У середині квітня ТЕКСТИ https://texty.org.ua/articles/106387/rosijski-ppo-v-tylune/ виявили кілька російських радарів на окупованих територіях України. За цей час їх кількість зросла.
Ми оновили карту та спробували ідентифікувати частину радарних установок, які ворог, імовірно, використовує й проти українських військових. https://texty.org.ua/articles/107366/slidiv-rosijskyh-radariv-dlya-ppo-stalo-bilshe-deyaki-mozhe-pobachyty-kozhen/ https://texty.org.ua/articles/107366/slidiv-rosijskyh-radariv-dlya-ppo-stalo-bilshe-deyaki-mozhe-pobachyty-kozhen/

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01.08.2022 13:37 Ответить
Никто их не принуждает. Колаборанты кацапские сами всё фоткает и посылает врагу. Им просто облегчили работу. Попробуй заставить человека лояльного Украине это сделать.

Следующее наверное будет криптовирусы для "нормальных людей". Где для расшифровки файлов пользователя надо будет фотографировать какие то объекты и фотки посылать где-то там за поребриком.
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01.08.2022 14:22 Ответить
Еще каналы ютуб создаются под Украинские и могут быть не Украинскими, хотя там спикер на УкрМове, но все выглядит подозрительно. И там собирают средства на ВСУ, а на деле фиг знает. Потому нужно новость сделать, чтобы людей проверенным людям только пересылали средства. Может и Украинский канал был, но все немного с закрутками будто, как русские делают подают информацию оперативно, но чего то добавляют, а точнее манипуляций и вранья. Потому подозрительный канал показался. И там 1 подписчиков было. В общем люди не шлите деньги непроверенным людям. Потому что еще видел русские обсуждали, что нужно использовать мову. И не все, кто говорит на УкрМове являются проверенными. И ботов кучу видел на УкрМове пишут, а наратив Кремлевский. Не лохонитесь и не отправьте им денег. Проверенные сайты или волонтеры или официальные эти кьюаркоды есть же на допомогу Армии по ТВ. А кому попало не нужно слать деньги. Вдруг они вообще пойдут русским.
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01.08.2022 14:38 Ответить
то треба і нашим таке зробити
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01.08.2022 17:25 Ответить
 
 