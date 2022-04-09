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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У застосунку "Київ Цифровий" можна повідомити про будинки та інші об'єкти, зруйновані внаслідок війни

У мерії Києва пояснили, як через застосунок "Київ Цифровий" повідомити про пошкоджені чи зруйновані об'єкти й особисті втрати внаслідок війни РФ проти України.

Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У Київ Цифровий можна повідомити про пошкоджені та зруйновані в результаті війни будинки, школи, лікарні та інші об’єкти", - зазначив він.

Щоб надати свідчення, треба обрати "Свідчення про руйнування", натиснути "Надати свідчення" та заповнити форму.

Крім того, у застосунку можна повідомити про особисті матеріальні втрати внаслідок війни. Зробити це можуть не лише кияни, а всі громадяни України. Інформація допоможе проєкту "Росія заплатить" оцінити збитки та сформувати позови проти окупантів у міжнародні суди.

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