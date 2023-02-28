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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Завершення війни в Україні не покращить відносини НАТО з РФ, - Столтенберг

столтенберг

Закінчення війни проти України не покращить відносини НАТО з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми маємо визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до норми у наших відносинах із Росією. Назад шляху немає. У більш небезпечному світі ми більше не можемо дозволити собі ставитися до оборони, як до чогось необов'язкового", - сказав Столтенберг.

Генсек заявив, що Альянс має зміцнювати стримування та оборону. За його словами, наприкінці холодної війни багато хто був впевнений у нормалізації відносин із Росією, проте диктатор Володимир Путін відмовився від діалогу і залишив за собою низку невиконаних обіцянок.

"Він зруйнував фундаментальні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни, і спробував підірвати нашу власну демократію", - наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, що призупинення Росією договору про скорочення стратегічних озброєнь є останнім прикладом неповаги Кремля до міжнародних правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом НАТО, але у довгостроковій перспективі, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6506) росія (65829) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+13
Тому рашу слід ліквідувати і зробити нові республіки без ядерних і військ
А Пітер віддайте фінам - пітерці за це проголосують
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28.02.2023 18:53
+8
"Поражаюсь *****. Человек в говне по уши и не испытывает чувство обосратости!" Роза Анакойхер.

Так обосраться в борьбе с расширением и усилением НАТО мог только "великий геостратег".
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28.02.2023 19:01
+7
паРаша должна исчезнуть с карты мира , вам поможет вся планета в этом святом походе .
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28.02.2023 19:00
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Тому рашу слід ліквідувати і зробити нові республіки без ядерних і військ
А Пітер віддайте фінам - пітерці за це проголосують
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28.02.2023 18:53 Відповісти
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28.02.2023 18:57 Відповісти
Вони проголосують за. Ніхто й не сумнівається. І калінінградці за повернення десь до Німеччини. І частина Мурманської області буде руку тягнути за Норвегію з Фінляндією. Але навіщо вони там потрібні. Тобто, замість покаранння їм солодке життя в ситій Європі?Землі взад, а кацапню накуй в Воркуту.
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28.02.2023 19:01 Відповісти
Ось дивитесь - що зробило ***** : ізобразило голосування в Криму і почало всьому світу разом з МЕРКЕЛЬ розповідати про вибір народу
ЗАРАЗ СВІТ МОЖЕ ПОТРОЛІТИ ХУТИНА - зробити голосування у Калінінграді - ЕС ЧИ РАША . 99% будуть за ЕС.
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28.02.2023 19:49 Відповісти
А как Меркель за безвиз благодарили... Так за, что ее так благодарили, за то, что выбор в Крыму и безвиз Украине?
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28.02.2023 20:45 Відповісти
Ви кацапською мовою тут агетуете Україну віддати Крим?
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28.02.2023 21:55 Відповісти
Агент чого ?
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28.02.2023 22:31 Відповісти
паРаша должна исчезнуть с карты мира , вам поможет вся планета в этом святом походе .
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28.02.2023 19:00 Відповісти
"Поражаюсь *****. Человек в говне по уши и не испытывает чувство обосратости!" Роза Анакойхер.

Так обосраться в борьбе с расширением и усилением НАТО мог только "великий геостратег".
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28.02.2023 19:01 Відповісти
А навіщо з нею покращувати відносини. Хіба можна скаженого пса вилікувати. Закрити в клітці та дивитися як воно подихає.
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28.02.2023 19:01 Відповісти
Ели Украина падет,ибо вы жлобы и сцыкуны в плане дать оружие,- не будет не НАТО ,ни ЕС. Вы живы благодаря ЗСУ.
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28.02.2023 19:11 Відповісти
Мы живы благодаря США и НАТО. Голыми руками и без экипировки много не навоюешь.
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28.02.2023 19:35 Відповісти
закінчення цієї війни не буде поверненням до норми у наших відносинах із Росією. Назад шляху немає. Джерело:

Ну і навіщо таке казати, це мобілізує росіян, тепер ті, хто думав - це не моя війна проти України - почнуть вірити тим в РФ, хто каже, що то війна за виживання
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28.02.2023 19:39 Відповісти
НАТО не має намірів захоплювати "мацкву".
Але якщо московіти будуть і далі "вийобивацца", то доведеться.
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28.02.2023 20:33 Відповісти
"НАТО не має намірів захоплювати "мацкву"."
Ну так і не треба натякі всі ці, Назад шляху немає.є, до чого таке казати, це виглядає як мотивувати росіян йти на війну
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28.02.2023 20:36 Відповісти
ты чего такой всё время шуганный?) не слушай буданова
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28.02.2023 21:38 Відповісти
Столтенберг, дай нам десять кабинок-симуляторов для F-16 и F-18 (той модификации, которая умеет стрелять не только гарпунами и aim-120, а еще крылатыми ракетами agm-158, то есть суперхорнеты нужной серии) и полное методическое пособие. Пока вы там рожайте, мы будет набивать тренировки и учить документацию. Это совсем несложно. Еще дайте телефон инженера на пенсии, которого мы возьмем как инструктора для наших инженеров, особенно кто деньжат хочет подзаработать на старости лет. Центрифуги и компьютерный симулятор (digital combat simulator с dlc на оба самолета) у нас итак есть и надеюсь они используются с хорошим потоком будущих летунов.
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28.02.2023 19:47 Відповісти
Мистер очевидность.
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28.02.2023 19:50 Відповісти
Це він говорить на той випадок що Зеля якусь угоду підпише з Путлером.
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01.03.2023 08:43 Відповісти
 
 