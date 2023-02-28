Завершення війни в Україні не покращить відносини НАТО з РФ, - Столтенберг
Закінчення війни проти України не покращить відносини НАТО з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Ми маємо визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до норми у наших відносинах із Росією. Назад шляху немає. У більш небезпечному світі ми більше не можемо дозволити собі ставитися до оборони, як до чогось необов'язкового", - сказав Столтенберг.
Генсек заявив, що Альянс має зміцнювати стримування та оборону. За його словами, наприкінці холодної війни багато хто був впевнений у нормалізації відносин із Росією, проте диктатор Володимир Путін відмовився від діалогу і залишив за собою низку невиконаних обіцянок.
"Він зруйнував фундаментальні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни, і спробував підірвати нашу власну демократію", - наголосив Столтенберг.
Він також зазначив, що призупинення Росією договору про скорочення стратегічних озброєнь є останнім прикладом неповаги Кремля до міжнародних правил.
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А Пітер віддайте фінам - пітерці за це проголосують
ЗАРАЗ СВІТ МОЖЕ ПОТРОЛІТИ ХУТИНА - зробити голосування у Калінінграді - ЕС ЧИ РАША . 99% будуть за ЕС.
Так обосраться в борьбе с расширением и усилением НАТО мог только "великий геостратег".
Ну і навіщо таке казати, це мобілізує росіян, тепер ті, хто думав - це не моя війна проти України - почнуть вірити тим в РФ, хто каже, що то війна за виживання
Але якщо московіти будуть і далі "вийобивацца", то доведеться.
Ну так і не треба натякі всі ці, Назад шляху немає.є, до чого таке казати, це виглядає як мотивувати росіян йти на війну