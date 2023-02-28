Україна стане членом НАТО, але у довгостроковій перспективі, - Столтенберг

НАТО варто підтримувати Україну, наразі важливо, щоб Україна перемогла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого Альянсу, але водночас це довгострокова перспектива", - сказав він.

За словами Столтенберга, "зараз питання полягає в тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, і тому нам потрібно підтримувати Україну".

Він вважає, що коли російсько-українська війна закінчиться, "ми повинні переконатися, щоб історія не повторилася".

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