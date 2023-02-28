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Новини Війна
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Україна стане членом НАТО, але у довгостроковій перспективі, - Столтенберг

нато,столтенберг

НАТО варто підтримувати Україну, наразі важливо, щоб Україна перемогла.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого Альянсу, але водночас це довгострокова перспектива", - сказав він.

За словами Столтенберга, "зараз питання полягає в тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, і тому нам потрібно підтримувати Україну".

Він вважає, що коли російсько-українська війна закінчиться, "ми повинні переконатися, щоб історія не повторилася".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про "мирний план" Пекіну: Китай не має великої довіри

Автор: 

НАТО (6506) членство в НАТО (1735) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+28
Настільки , наскільки у нас почнуть частіше саджати дЄрмаків ,а ніж заводити справи на бойових генералів
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28.02.2023 14:38
+13
Ситуації на Раші. Оце головне. Коли НАТО зрозуміє що в середньостроковій перспективі росія не буде взмозі напасти на Україну, то нашу країну приймуть з почестями і з абсолютним попуєм на те які в нас стандарти і на якому папері написані. Бо не буде остраху вписуватись за нас. Наразі ми хоч двічі ці стандарти НАТО приймемо і на крові поклянемось нічого не вийде. І не вийде і в разі закінчення війни з виходом на кордони 91 року але без розгрому потенціалу росії. Бо загроза нападу залишиться, а НАТА хоче жити з пивом і сосіською. А тепер можете мене бити, панове дописувачі.
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28.02.2023 14:52
+10
понятно. говорили бы сразу - никогда.
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28.02.2023 14:38
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Наскільки довгостроковій, пане Столтенберг?
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28.02.2023 14:36 Відповісти
Настільки , наскільки у нас почнуть частіше саджати дЄрмаків ,а ніж заводити справи на бойових генералів
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28.02.2023 14:38 Відповісти
Мабуть коли в армії України почнуть переходити на стандарти НАТО не на папері, а по факту.
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28.02.2023 14:39 Відповісти
Коли, прийнявши Україну в НАТО, не буде вірогідності отримати ще одну угорщину.
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28.02.2023 15:01 Відповісти
Скорее всего лет 10-15 после окончания войны,подписания бумаг и самое главное : ситуации на Раше. А то у нас тут что Зеля, что Порох уже чуть ли не завтра пытаются в прыжке заскочить и в НАТО и в ЕС, мягко скажем : дезинформируя публику о реальном состоянии ЗА и Против в Европе по нашему вопросу
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28.02.2023 14:41 Відповісти
Ситуації на Раші. Оце головне. Коли НАТО зрозуміє що в середньостроковій перспективі росія не буде взмозі напасти на Україну, то нашу країну приймуть з почестями і з абсолютним попуєм на те які в нас стандарти і на якому папері написані. Бо не буде остраху вписуватись за нас. Наразі ми хоч двічі ці стандарти НАТО приймемо і на крові поклянемось нічого не вийде. І не вийде і в разі закінчення війни з виходом на кордони 91 року але без розгрому потенціалу росії. Бо загроза нападу залишиться, а НАТА хоче жити з пивом і сосіською. А тепер можете мене бити, панове дописувачі.
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28.02.2023 14:52 Відповісти
Нема за що бити.Все вірно.Допоки буде реальна загроза повторення нападу кацапів,Україну в НАТО не приймуть.Підтримувать-будь ласка,а вмирати за нас-ні.На жаль така реальність.
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28.02.2023 15:41 Відповісти
Україна робить явно недостатньо, щоб цього "проти" просто не було. Це мають бути фільми, комп'ютерні ігри, замовні публікації в ЗМІ, які формують ставлення до РФ як до бандитського терористичного утворення, а до її громадян, як до божевільних терористів та мерзотників, які ще й не сповна розуму. Всіх тих алкашів-дебілів, божевільних бабусь і заср. сортири, яких вже кілька років демонструє ICTV, треба не нам демонструвати, а перекладати ролики англійською, німецькою, французькою, іспанською, португальською, японською, китайською тощо мовами та демонструвати світові хоча б через інтернет.
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28.02.2023 14:59 Відповісти
Уже даже Литва говорит"Начнем дискуссии после победы". Статьи в западных изданиях о массовойкоррупции в зеленой власти и есть ответом на этот вопрос.
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28.02.2023 14:46 Відповісти
Кожен виступ Зезедента без бумажки віддаляє вступ до НАТО приблизно на 1 рік. Ви зробили це разом.
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28.02.2023 15:16 Відповісти
Ви це хто, Михаил Дужик і Микола Папізже?
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28.02.2023 15:27 Відповісти
ви це зебіли, уставшиє ат вайни малороси.
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28.02.2023 15:52 Відповісти
Не розумію яким чином через екран людина бачить хто зебіл, а хто ні. Тож я також попробую тицьнуть. Ти гнойний підер виходячи з показань на моєму моніторі.
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28.02.2023 16:06 Відповісти
Украина станет членом НАТО, когда оно перестанет быть тряпкой и станет оборонительным союзом, как задумывалось в начале. А тогда посмотрим, нужно ли нам это НАТО, они нас не защитили, а резон нам воевать за них в Африке или Ближнем Востоке ? Ищите гарматное мясо в другом месте !
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28.02.2023 16:44 Відповісти
мы можем и обидеться на такие слова ты сам-то где будешь в долгосрочной перспективе, Столтерберг?
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28.02.2023 14:37 Відповісти
понятно. говорили бы сразу - никогда.
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28.02.2023 14:38 Відповісти
это как после собеседования - неподходящей кандидатуре, чтобы не обидеть, говорят "Мы Вам перезвоним"
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28.02.2023 14:57 Відповісти
и никогда не звонят. козлы.
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28.02.2023 15:24 Відповісти
Саме так. З тим режимом , що зараз при владі в Україні лише у довгостроковій перспективі
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28.02.2023 14:39 Відповісти
"З тим режимом , що зараз при владі в Україні"

розіп'ятий мальчік завітав на український ресурс ?
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28.02.2023 14:44 Відповісти
"Рєжим зеленскага!"
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28.02.2023 14:45 Відповісти
"зеленского-єрмака-татарова"

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28.02.2023 14:54 Відповісти
2050 рік.
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28.02.2023 14:39 Відповісти
це коли рашки вже не буде і треба буде з Китаєм воювати? ))
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28.02.2023 14:43 Відповісти
Ми і без Столтенберга знаємо шо стане,ви нам дядьку літаки дайте з ракетами.
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28.02.2023 14:44 Відповісти
знаєте, за рік можна було би і свої наробить
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28.02.2023 14:58 Відповісти
Ні, тільки на рузьке корабль піти. Давай, роби, чого чекаєш?
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28.02.2023 15:07 Відповісти
Агент Козирь рубає на корню будь-яку ініціативу. Йому куратори заборонили виробляти зброю
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28.02.2023 15:19 Відповісти
Знову посилають сигнали )(уйлу.
Той просто посилає у відповідь.
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28.02.2023 14:44 Відповісти
Это сигнал Зеленскому прекратить воровать и быковать. Уже только ленивый на западе не пишет об этом.

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28.02.2023 14:52 Відповісти
У Бубочки від природи IQ десь на рівні 60, йому здається, що його всі ******* і можна витворяти що завгодно.
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28.02.2023 15:22 Відповісти
Ну його слова правдиві, навіщо марні сподівання? ви всі прекрасно бачите як одна смердюча ердоганщина блокує навіть таких ідеальних як фіни і шведи, а ще є мадярщина всрата, тільки вдумайтесь що виставить як умову мадярщина, а ще не забувайте всіляких популістів і тд. Фактично ми вже в тому НАТО в якому ми хочемо бути, тобто всі хто повинні нам допомагають, колись вступимо, головне що основні союзники з НАТО за нас. це не означає що ми не повинні це постійно підіймати і ворушити, я говорю, що б ми як люди розуміли, ніякого чарівного стрибку не буде.
просто зрозумійте це. взагалі ідеально було б підписати військові договори двосторонні з США Британією Францією Німеччиною, як вони уклали з фінами і шведами, і цього нам би було достатьно щоб вижити і дочекатись моменту коли застрибмено в цей потяг
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28.02.2023 14:47 Відповісти
Боря Джонсон придёт. Порядок наведёт. В НАТО.
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28.02.2023 14:48 Відповісти
тобто не стане. вони вже віддали нас на розграбування і повне знищення - але не зразу, а розтягнуто на пару років.
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28.02.2023 14:48 Відповісти
Хіба НАТО не створювалося насамперед для того, щоб протидіяти війні в Європі та СРСР? Зараз війна вже йде, а НАТО демонструє повну беззубість, боючись її зупинити, навіть в силовий спосіб. Якщо НАТО боїться воювати з РФ, то як воно збирається зупиняти її агресію проти своїх членів?

Адекватною реакцією блоку було б вже зараз попередити Москву, що в неї є час лише до Вільнюса, щоб вивести війська з України і все припинити; бо на саміті буде піднятий український прапор, як члена альянсу, і через 10 хв. по тому задіяна 5 стаття. Лише так блок може продемонструвати, що є провідною і дієвою силою з підтримання стабільності світоустрою.

Зразкова і демонстративна розправа Заходу з Росією була б найдієвішим попередженням Китаю, не кажучи вже про Іран чи когось іншого. Це було б набагато ефективнішим, ніж розглядати Росію, як противагу Китаю, та тому не бажаючи її зникнення.
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28.02.2023 14:49 Відповісти
НАТО - ліберально-демократичні сцикуни. Воювати з кацапським азіатом - сцикотно. А тому, треба швиденько Україну в НАТО, щоб українці боронили Європу від Азії. Як бачите, все просто...
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28.02.2023 14:50 Відповісти
Коли кроти з владної верхівки України опиняться там, де їм належить бути.

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28.02.2023 14:51 Відповісти
вот же ****** зеленый
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28.02.2023 14:51 Відповісти
Чому жиди ніколи не говорять - візьміть нас в НАТО, роблять те що мала робити Україна вже 9 років. Не візьмуть Україну в НАТО, плануй обороноздатність виходячи з цього факту - не ховаючись за рожевими окулярами. Вони занадто дорого обійшлись і обходяться.
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28.02.2023 14:52 Відповісти
Взагалі-то обороноздатність Ізраїлю насамперед забезпечена єврейським лобізмом в США. В т.ч. і набуття ним де-факто ядерного статуса (думаю, що американці не лише закрили на це очі, а й суттєво допомогли, щоб це сталося). Тож Україна має вкладатися в створення подібного лобізму і антиросійських настроїв в західній суспільній думці (адже фінансово впливової української діаспори ми там, на жаль, не маємо).
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28.02.2023 15:06 Відповісти
США позаблоковий союзник Ізраїля. Вони і Україні пропонували, а Зеля відмовився. Він дуже налякався за долю Бені.
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28.02.2023 20:55 Відповісти
Мабуть тому, що G2ву США напічкали.
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28.02.2023 15:09 Відповісти
Можу дивитися на це перелякане європейське ніщо.
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28.02.2023 14:55 Відповісти
Така на жаль і перспектива з ЄС
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28.02.2023 14:57 Відповісти
Це цілком зрозуміло. Оскільки НАТО є військово-ПОЛІТИЧНИМ блоком, то навіть якщо б Україна будувала "Зірку смерті", то фіг би її з таким політичним керівництвом прийняли б до альянсу. Хоча може трохи перегнув - з "Зіркою смерті" взяли б і потім маялися, як з Ердоганом та Орбаном.
Боєздатна армія, яка тільки переходить на стандарти НАТО і зруйнований ВПК - зовсім не стимулюють вступ, а "реформи", які проводить діюча влада - взагалі кроки у зворотньому напрямку.
Але це моя така думка, може у натівців інші аргументи.
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28.02.2023 14:59 Відповісти
Можливо, Україні варто зараз просувати в НАТО думку, що наша країна може бути гарною альтернативою в блоці Угорщині (а може навіть і Туреччині). Угорщину туди взяли насамперед через стратегічне географічне положення, Україна в блоці цю угорську принаду повністю нівелює, маючи при цьому на порядок більшу військову потугу. Тож після прийняття України в НАТО Угорщину звідти цілком можна викинути. З Туреччиною дещо складніше: якщо потенційно Україна й може з нею посперечатися щодо військової міці, але у Туреччини все ж залишається суттєвий козир у вигляді контролю над проливами між Чорним і Середземним морями та стратегічним впливом на Малу Азію та північ Африки.
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28.02.2023 15:15 Відповісти
Ми їм невигідні, бо біля нас чіпси і балалайки, а це - вічний конфлікт
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28.02.2023 15:02 Відповісти
Может НАТО в долгосрочной перспективе к Украине присоединится?
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28.02.2023 15:03 Відповісти
идиот, иди уже нахер, ставьте Джонсонюка, а то этот поц сцыкливый уже всех ******
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28.02.2023 15:03 Відповісти
ви вже 15 років водете нас за ніс, то ж 15 років це довгостроково чи ні?
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28.02.2023 15:05 Відповісти
За 15 років у нас досі совок в армії... про яке НАТО можна говорити?
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28.02.2023 15:49 Відповісти
кроме как пид"р..этому типу другого названия нет...
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28.02.2023 15:05 Відповісти
пид"р це те, що в нас в ОПі, а тому НАТО в дуже далекій перспективі.
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28.02.2023 15:12 Відповісти
Переконай презедента викинути на смітник п...ів татарових, смирнових, потім щось вимагай від НАТО.
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28.02.2023 15:12 Відповісти
Ні, тут або по-приколу або в НАТО. Наріт вибрав по-приколу і щоб весело, НАТО тепер мусить почекати...
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28.02.2023 15:10 Відповісти
О, заспівали, як Меркелиха у 2008. То батарея гаряча, то жопа холодна. А істина в тому, що НАТО просто сциться взяти Україну, бо її потрібно буде захищати від паРаші. І це пряма конфронтація паРаша - НАТО, чого саме НАТо боїться до усрачки.
Єдина умова вступу України в НАТО - дезінтеграція рашизму і імперського угару на паРаші, або дезінтеграція усієї паРаші.
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28.02.2023 15:12 Відповісти
Наявність свого ядерного потенціалу- ось найкраще НАТО для України.
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28.02.2023 15:25 Відповісти
Всім критикам Генсека НАТО - вивчить вимоги до країни, яка хоче стати членом НАТО. І, після того як вивчите, повірте, ви будите дуже здивовані, чому він так сказав.
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28.02.2023 15:28 Відповісти
Ти сам їх читав??? Прочитай ще декілька разів.
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28.02.2023 15:39 Відповісти
серьёзно??? почитай состав нато и ответь на вопрос ..там все соот ветствуют???шо папало несёшь.. .
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28.02.2023 16:04 Відповісти
чё тута рашашвайны истерически расхрюкались ?
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28.02.2023 16:14 Відповісти
столтенберг озвучує те що думає Президент США
це як гра в злого та доброго поліцейського

вступу України до НАТО має передувати інтенсивна але непублічна кампанія тиску

але схоже, що рішення "русского вопроса" - це тягар на шиї однієї України
тому треба розвалювати росію знутра
всі "системні ліберали" в росії є прихильниками російської імперії і колоніальних методів
і вони розмовляють термінами, які були в ходу на Заході досить довго, тому їх дехто (може й всі) на Заході розуміє
значить, треба робити ставку на інші сили : будь-яких анархістів
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28.02.2023 16:15 Відповісти
В такой перспектыви колы ***** захватить Украину и погонит. Всих украинцив пид дулами автоматив на Европу так пане генсек нато
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28.02.2023 16:16 Відповісти
в твоїй вологих мріях кацапорейх
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28.02.2023 19:46 Відповісти
Пора дяде на пенсию потому что он ссыкло.
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28.02.2023 16:53 Відповісти
Добре, Зеленські і дермаки не додають нам шансів для вступу до НАТО, а що заважало прийняти нас при Порошенку або навіть при Ющенку в 2008 му. Відповідь одна - вони всі сцуться від раші й ***** і розуміють, що за нас доведеться воювати, а їм хочеться ситьог і спокійного життя.
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28.02.2023 17:25 Відповісти
Когда Украина победит в войне, то зачем ей будет НАТО?
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28.02.2023 17:57 Відповісти
політичні маневри теж захист навіть якщо з військовими маневрами є питання
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28.02.2023 18:55 Відповісти
остаточна перемога України над московією можлива лише на руїнах Кремля
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28.02.2023 19:48 Відповісти
Верно, но на руїнах Кремля не треба НАТО
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28.02.2023 20:59 Відповісти
Снова вешают эту морковку перед ишаком....обицянки-цяцянки...
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28.02.2023 21:30 Відповісти
двери нато остаются открытыми (с)
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28.02.2023 23:25 Відповісти
 
 