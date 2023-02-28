Україна стане членом НАТО, але у довгостроковій перспективі, - Столтенберг
НАТО варто підтримувати Україну, наразі важливо, щоб Україна перемогла.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Mail, про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
"Союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого Альянсу, але водночас це довгострокова перспектива", - сказав він.
За словами Столтенберга, "зараз питання полягає в тому, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава, і тому нам потрібно підтримувати Україну".
Він вважає, що коли російсько-українська війна закінчиться, "ми повинні переконатися, щоб історія не повторилася".
Топ коментарі
+28 Alfalcon #520870
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+13 Михаил Дужик #512165
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+10 SabakaBarabaka Yo #524041
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розіп'ятий мальчік завітав на український ресурс ?
Той просто посилає у відповідь.
просто зрозумійте це. взагалі ідеально було б підписати військові договори двосторонні з США Британією Францією Німеччиною, як вони уклали з фінами і шведами, і цього нам би було достатьно щоб вижити і дочекатись моменту коли застрибмено в цей потяг
Адекватною реакцією блоку було б вже зараз попередити Москву, що в неї є час лише до Вільнюса, щоб вивести війська з України і все припинити; бо на саміті буде піднятий український прапор, як члена альянсу, і через 10 хв. по тому задіяна 5 стаття. Лише так блок може продемонструвати, що є провідною і дієвою силою з підтримання стабільності світоустрою.
Зразкова і демонстративна розправа Заходу з Росією була б найдієвішим попередженням Китаю, не кажучи вже про Іран чи когось іншого. Це було б набагато ефективнішим, ніж розглядати Росію, як противагу Китаю, та тому не бажаючи її зникнення.
Боєздатна армія, яка тільки переходить на стандарти НАТО і зруйнований ВПК - зовсім не стимулюють вступ, а "реформи", які проводить діюча влада - взагалі кроки у зворотньому напрямку.
Але це моя така думка, може у натівців інші аргументи.
Єдина умова вступу України в НАТО - дезінтеграція рашизму і імперського угару на паРаші, або дезінтеграція усієї паРаші.
це як гра в злого та доброго поліцейського
вступу України до НАТО має передувати інтенсивна але непублічна кампанія тиску
але схоже, що рішення "русского вопроса" - це тягар на шиї однієї України
тому треба розвалювати росію знутра
всі "системні ліберали" в росії є прихильниками російської імперії і колоніальних методів
і вони розмовляють термінами, які були в ходу на Заході досить довго, тому їх дехто (може й всі) на Заході розуміє
значить, треба робити ставку на інші сили : будь-яких анархістів