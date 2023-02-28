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Ввечері 28 лютого ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, - ОВА

обстріл,нікополь

Увечері вівторка 28 лютого агресор знову вдарив із важкої артилерії по Нікополю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Проте вже надвечір тишу перервав обстріл. Агресор вкотре спрямував важку артилерію в бік Нікопольщини. Окупанти вдарили по Нікополю", - йдеться у дописі.

Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу ще з’ясовуються.

Зазначається, що вдень в районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь, пошкоджено приватні будинки, будівлю готелю та електромережі. ФОТОрепортаж

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обстріл (28973) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3826)


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28.02.2023 20:53 Відповісти
 
 