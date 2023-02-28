ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр
Українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Росіяни змушені замінювати "вагнерівців" на військовослужбовців армії РФ, тому що більшість підрозділів "Вагнера" було знищено ЗСУ. Вони змушені зараз це робити", - зазначила Маляр.
За її словами, регулярні російські війська демотивовані на відміну від "вагнерівців", які отримують гроші за участь у бойових діях.
Маляр додала, що ситуація в Бахмуті залишається складною та напруженою. Ворог чисельно переважає українських захисників, але і втрати в окупантів значно вищі.
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