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ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр

маляр

Українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Росіяни змушені замінювати "вагнерівців" на військовослужбовців армії РФ, тому що більшість підрозділів "Вагнера" було знищено ЗСУ. Вони змушені зараз це робити", - зазначила Маляр.

За її словами, регулярні російські війська демотивовані на відміну від "вагнерівців", які отримують гроші за участь у бойових діях.

Маляр додала, що ситуація в Бахмуті залишається складною та напруженою. Ворог чисельно переважає українських захисників, але і втрати в окупантів значно вищі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог використовує тактику виснаження і тотального руйнування. Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку, - Міноборони

Автор: 

Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1541) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+20
Може пані Маляр відкриє карту і хоч іноді послухає тих хто там?Що пруть орки з усіх сторін.Тим паче зараз коли перекинули самі підготовлені підрозділи цього біосміття Вагнер,як важко нашим хлопцям і скільки загиблих,
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28.02.2023 21:30
+13
Маляр остопи₴діла своїм тупим рилом. Зробіть ротацію.
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28.02.2023 21:32
+6
Досить вже спамить цю кремлівську методичку. Вона вже дістала
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28.02.2023 21:39
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Може пані Маляр відкриє карту і хоч іноді послухає тих хто там?Що пруть орки з усіх сторін.Тим паче зараз коли перекинули самі підготовлені підрозділи цього біосміття Вагнер,як важко нашим хлопцям і скільки загиблих,
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28.02.2023 21:30 Відповісти
Вчора Мадяр https://youtu.be/W5QvTEL-He0?t=115 подібні речі розповідав.
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28.02.2023 21:36 Відповісти
тяжко там уже месяца как 3...сейчас да тяжелее,хоть бы пару недель поперемалывать еще там фаршик и технику до контрнаступления,а потом забрать бахмут обратно(или что там от него осталось) как тот же лиман.200 у нас тоже хватает а что вы хотели война,тем более оч гаряч направление,пацыки там так сопли не льют как тут диваные зрадойобчики.
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28.02.2023 21:39 Відповісти
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28.02.2023 21:30 Відповісти
Там бавовна зараз в аеродрому в Єйську!
Армія безпілотників починає кошмарити русню
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28.02.2023 21:40 Відповісти
Маляр остопи₴діла своїм тупим рилом. Зробіть ротацію.
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28.02.2023 21:32 Відповісти
На арестовича?
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28.02.2023 23:33 Відповісти
Так там же напирають не лише вагнерівці. Я розумію, що чиновниці говорити правду важко, але треба!
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28.02.2023 21:34 Відповісти
щось там у кацапів знов якась бідося з аеродромом ))
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28.02.2023 21:34 Відповісти
Досить вже спамить цю кремлівську методичку. Вона вже дістала
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28.02.2023 21:39 Відповісти
Так, війскові кажуть шо такого ще не було - https://www.5.ua/ru/rehyoni/tak-tiazhelo-v-bakhmute-eshche-ne-bilo-******************-93-i-bryhadi-kholodnii-yar-o-sytuatsyy-v-horode-300225.html https://www.5.ua/ru/rehyoni/tak-tiazhelo-v-bakhmute-eshche-ne-bilo-******************-93-i-bryhadi-kholodnii-yar-o-sytuatsyy-v-horode-300225.html

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28.02.2023 21:42 Відповісти
та вже виводять з Бахмута ....питання часу.
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28.02.2023 21:42 Відповісти
Ну не факт. У кінці 1942 німці практично взяли Сталінград, навіть до Волги вийшли, але був несподіваний контрудар - і втекти не встигли.
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28.02.2023 21:51 Відповісти
Рашисти це навіть втратами не вважають - просто утилізація біосміття, за яким полізуть більш навчені підрозділи. А ЗСУ витратили на цю погань величезну кількість ***********, понесли втрати і фізично виснажені, адже важкі бої йдуть практично цілодобово.
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28.02.2023 21:44 Відповісти
Вважають, бо лише безправних зеків-смертників вагнерівців вони стратами та тортурами можуть примусити наступати, а решта - сотні тисяч мобіків не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів і бунтують, відмовляючись іти в атаку та тікають з полю бою і рашисти розуміють, що без смертників вони не навоюють і за останніми інтерв'ю наших бійців їх атакують саме вагнерівці
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28.02.2023 21:55 Відповісти
коли людині дали пятнашку,і це означає кінець життя,то вихід на волю в вагнер хоч і лотарея але краще чим тюремна параша.вагнери мотивовані як ніхто.
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28.02.2023 22:16 Відповісти
От ця Маляр хистка розмалювати язиком карту боїв. Так у неї жваво виходить.
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28.02.2023 21:47 Відповісти
трусы девчёнкам в ВСУ покупай дурэпа. И даже это доверять мо нельзя
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28.02.2023 21:52 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/bonaparta-iz-syrskogo-ne-slepish/ Вот все таки, как не старайся, но Бонапарта из Сырского не слепишь. Гиблое дело. Это не росийская пропаганда. Не ИПСО, о которых воют БОТы "гения политтехнологий" Миши Подоляка. Это карта с сайта "Deep State", украинского проекта, сообщающего о ситуации на фронтах в режиме реального времени. Сообщает он информацию довольно точно. Именно по-этому мы начинаем за "Deep State" серьезно беспокоиться. Такая правда сейчас становится опасной для Офиса президента. Стратегом не нужно быть, чтобы видеть - Бахмут под угрозой полного окружения. Мы не хотим лезть в планы военных. Однако. Взгляните в правый верхний угол публикуемого нами скана. Узнаете? Это Соледар. Тот самый, который генерал Сырский обещал не сдавать. Полюбуйтесь где сейчас фронт. О том, что Бахмут продолжают держать вопреки здравому смыслу, потому что Сырский пообещал Зеленскому не сдавать "крепость Бахмут" пишут уже именитые волонтеры. Причин плачевной ситуации возле Бахмута множество. Это и паршивое снабжение, и слабая подготовка войск. Но одна из основных, армия не верит Сырскому. Она ему не верит и откровенно его боится. Приказы игнорируют. Атмосфера в частях ужасающая. Вспомните с какой настойчивостью провластный единый телемарафон убеждал всю страну что Соледар все еще наш? У военных эти утверждения вызывали нервный тик. На штабной "Дельте" Соледар в тот момент уже больше недели был обозначен как потерянный. Повторим снова. Команде Зеленского пора прекращать играть в политику на поле боя, с целью пиара для бездарностей, чтобы заменить ими опасного авторитетного конкурента. Рано или поздно украинцы потребуют назвать им виновника кровавой драмы. Это сигнал и для самого Сырского. Примеры Рябошапки, Баканова и Венедиктовой говорят сами за себя. Будет нужно - его сольют.
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28.02.2023 21:55 Відповісти
"Шоу екстрасенсів" покоряє нові вершини - ворожіння на яйцях.
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28.02.2023 22:04 Відповісти
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28.02.2023 22:12 Відповісти
Всі без Маляр знають що в Бахмуті пекло, в кожного є там рідний чи знайомий, чи співробітник. Знаємо і про нестачу людей, техніки, ***********. Але ж є в нас купа генералів, стратегів, розвідників, знають з якоі іншоі ділянки мож взяти людей, техніку з бк. Могли б ще й тили пошерстити, деяки з тро і дф вже рік сидять по обласних центрах, іх мож замінити ветеранами з невеликою інвалідністю, особливо діловодів і роти охорони
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28.02.2023 22:13 Відповісти
А облави з врученням повісток просто від чиейсь нудьги з'явились?
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28.02.2023 22:32 Відповісти
Та є там - на Донеччині резерви . І немалі . Чого їх не задіюють здогадайтесь самі .
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28.02.2023 22:40 Відповісти
35 Бригаду треба виводить з Бахмуту - бо фланги не тримають просування рашистів.
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28.02.2023 22:27 Відповісти
Не судіть так суворо цю Маляр! Що їй сказали озвучити те вона й меле.Просто попка на посаді...
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28.02.2023 23:36 Відповісти
Тільки ворог настільки виснажений та не маючи достатньо снарядів, що може просуватися лише на метри, бо втрачає за кожні 90 метрів 2000 солдат і невідомо, за скільки він зможе пройти цілі километри, Ворог витратив значні сили, щоб всяти Бахмут у таке полукільце і не відомо, скільки сил і саме боєздатних солдат в нього залишилось, щоб просуватися далі, а відповідь на це може дати розвідка. Звичайно, не можна допустити оточення, але потрібно розуміти, що кожного дня продовження оборони під Бахмутом загибається півтори тисячі рашистів
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01.03.2023 07:33 Відповісти
 
 