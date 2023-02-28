Росіяни обстріляли сім громад на Сумщині: пошкоджено житлові будинки
У вівторок, 28 лютого, росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад Сумської області: Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Краснопільської, Есманської, Великописарівської. Було зафіксовано 106 прильотів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"О 14.41 по с. Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Будинок пошкоджено. Внаслідок обстрілу ймовірно з міномету (14 прильотів) з 15:55 до 16:35 по с. Старікове Шалигинської громади пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох вибиті вікна, ще в одного − були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна)", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших громадах − без наслідків.
▪️Білопільська громада: зранку − з 08.35 ворог гатив з міномету − 5 прильотів. Обстріл громади продовжився після 10.00 − 8 прильотів по двох населених пунктах громади, об 11.05 − ще три.
Після 12.00 було зафіксовано 12 пострілів, можливо АГС, а також 6 мін по населеному пункту громади. Також по Білопільській громаді з 15.50 був обстріл із САУ − 28 прильотів.
А о 17.00 з ворожого БПЛА було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ.
▪️Новослобідська громада: о 08-40 відбувся мінометний обстріл − 2 прильоти.
▪️Середино-Будська громада: 10.40 − 5 прильотів (попередньо − міномет).
▪️Краснопільська громада: о 12.15 ворог бив з артилерії − 7 снарядів. А о 13.20 був мінометний обстріл громади − 6 мін.
▪️Есманська громада: з 13.05 зафіксовано 5 прильотів, імовірно, з міномету 120 мм.
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