УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 508 7

Пізно ввечері 28 лютого у Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги

ракета

У Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері 28 лютого пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:38 години. Сталося це майже після сигналу про ракетну небезпеку.

Водночас у мережі пишуть про вибух у місті Кременчук.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північну частину країни атакують ворожі безпілотники

Автор: 

вибух (4504) Кременчук (297) повітряна тривога (931)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну як ввечері , 1 березня о 0:02
показати весь коментар
01.03.2023 00:09 Відповісти
Звуки вибухів, які чули жителі області, - робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА.
Повітряна тривога триває! Залишаємося в укриттях та
зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ !
https://t.me/DMYTROLUNIN/6937 🇺🇦 Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА)
показати весь коментар
01.03.2023 00:43 Відповісти
Чмошники рабсейские скоро небесные фонарики для террора запускать будут. Просто конченые маньяки, смерть им.
показати весь коментар
01.03.2023 00:43 Відповісти
Дорубались орки до Кременчуга как пьяный до радио. Там кроме сгоревшего НПЗ больше ничего крупного не было.
показати весь коментар
01.03.2023 06:48 Відповісти
 
 