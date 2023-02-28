Пізно ввечері 28 лютого у Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги

У Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері 28 лютого пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:38 години. Сталося це майже після сигналу про ракетну небезпеку.

Водночас у мережі пишуть про вибух у місті Кременчук.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

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