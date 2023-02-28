Пізно ввечері 28 лютого у Кременчуці пролунали вибухи під час тривоги
У Кременчуцькому районі Полтавської області ввечері 28 лютого пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:38 години. Сталося це майже після сигналу про ракетну небезпеку.
Водночас у мережі пишуть про вибух у місті Кременчук.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
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Повітряна тривога триває! Залишаємося в укриттях та
зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ !
https://t.me/DMYTROLUNIN/6937 🇺🇦 Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА)