Мешканців Київщини попередили про можливі звуки вибухів - проводитимуться планові роботи
Мешканців Вишгородського району попередили, що в регіоні може бути чутно звуки вибухів через планові роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА в телеграмі.
"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій – роботи планові", - йдеться в повідомленні.
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