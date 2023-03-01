Мешканців Київщини попередили про можливі звуки вибухів - проводитимуться планові роботи

Мешканців Вишгородського району попередили, що в регіоні може бути чутно звуки вибухів через планові роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську ОВА в телеграмі.

"У Вишгородському районі може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій – роботи планові", - йдеться в повідомленні.

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