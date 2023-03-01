На заході окупованого Криму вночі чули вибухи, - соцмережі

В окупованих Євпаторії та селі Чорноморське, що на заході Криму, вночі було чутно вибухи.

Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку було чути вибухи... У Чорноморському від вибухів тремтіли шибки о 1:54, 2:55 і 4:20", - йдеться у повідомленнях.

Також про серію вибухів повідомляли в Євпаторії. Один з вибухів був настільки потужним, що його почули у північній частині Севастополя.

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Про причини вибухів поки нічого невідомо.