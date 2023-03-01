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На заході окупованого Криму вночі чули вибухи, - соцмережі
В окупованих Євпаторії та селі Чорноморське, що на заході Криму, вночі було чутно вибухи.
Про це повідомляють тамтешні телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорноморському всю ніч до початку 5 ранку було чути вибухи... У Чорноморському від вибухів тремтіли шибки о 1:54, 2:55 і 4:20", - йдеться у повідомленнях.
Також про серію вибухів повідомляли в Євпаторії. Один з вибухів був настільки потужним, що його почули у північній частині Севастополя.
Про причини вибухів поки нічого невідомо.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.03.2023 09:06 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Qq Qqq #455433
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Я ОДЕССИТ
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