Окупанти вивозять свої сім’ї з Криму в Росію, - Генштаб

Російські окупанти вивозять свої сім’ї з Перевального у Криму до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 березня щодо російського вторгнення.

"Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму.

Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії", - йдеться в повідомленні.

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