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Окупанти вивозять свої сім’ї з Криму в Росію, - Генштаб
Російські окупанти вивозять свої сім’ї з Перевального у Криму до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 березня щодо російського вторгнення.
"Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму.
Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Яр Холодний
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+13 Urs
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+11 Підлога Маккартні
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Дизель шоу - ЗСУ бронює готель
От і цікаво - куди він повезе свою сім"ю?
Добре, він був може молодшим офіцером. А як жити "березовському"? Це ж адмірал. Як йому віддають честь? Чи вітаються за руку?
История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она учтет предыдущий горький опыт и заблаговременно покинет Крым. Хотя давка все равно будет