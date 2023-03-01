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Окупанти вивозять свої сім’ї з Криму в Росію, - Генштаб

крим,окупація

Російські окупанти вивозять свої сім’ї з Перевального у Криму до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 1 березня щодо російського вторгнення.

"Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму.

Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають можливості для контрнаступу на Запоріжжі та спроби "відрізати" Крим від материкової частини РФ, - ISW

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) Крим (14183)


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Топ коментарі
+28
Цікаво - а куди вивезе свою сім"ю мій "землячок"? Служив у Перевальному Отримав квартиру А потім вирішив : "А какая разница?" (Квартирку в Сімферополі жаль стало!) І перейшов у 2014-му на бік Росії (Бо їм пообіцяли, що вони так і залишаться служить у Криму) А через деякий час його направили служить кудись у Забайкалля Пробував звільниться уже з російської армії А йому у відповідь: "Вы, предатели, ещё не заслужили доверия у России Пять лет отслужишь - потом посмотрим!" За той час померла його мати Хоронили сусіди - бо він на похорон приїхать побоявся Сім"я так і залишилася в Сімферополі Житла в Забайкаллі він так і не отримав
От і цікаво - куди він повезе свою сім"ю?
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01.03.2023 07:32
+13
никуда. Семья останется в Симферополе. а он сопьётся в Чите. Там водка китайская дешевая в полиэтиленовых пакетах.
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01.03.2023 07:59
+11
А еще прихопит с собой Жданова и Арестовича, а чистить картошку им буде Фейгин А елдак будет играть на балалайке, бо он елдак и никак иначе та еще елдачина козырь агент кре мля
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01.03.2023 07:40
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https://www.youtube.com/watch?v=Fir88Z0M-Oc&ab_channel=%D0%AE%D0%9C%D0%9E%D0%A0ICTV-%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB https://www.youtube.com/watch?v=Fir88Z0M-Oc&ab_channel=%D0%AE%D0%9C%D0%9E%D0%A0ICTV-%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

Дизель шоу - ЗСУ бронює готель
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01.03.2023 07:22 Відповісти
Хотелось бы что б это что то значило, но такие сообщения уже были когда освобождали Херсон. Но будем надеятся
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01.03.2023 07:23 Відповісти
Цікаво - а куди вивезе свою сім"ю мій "землячок"? Служив у Перевальному Отримав квартиру А потім вирішив : "А какая разница?" (Квартирку в Сімферополі жаль стало!) І перейшов у 2014-му на бік Росії (Бо їм пообіцяли, що вони так і залишаться служить у Криму) А через деякий час його направили служить кудись у Забайкалля Пробував звільниться уже з російської армії А йому у відповідь: "Вы, предатели, ещё не заслужили доверия у России Пять лет отслужишь - потом посмотрим!" За той час померла його мати Хоронили сусіди - бо він на похорон приїхать побоявся Сім"я так і залишилася в Сімферополі Житла в Забайкаллі він так і не отримав
От і цікаво - куди він повезе свою сім"ю?
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01.03.2023 07:32 Відповісти
У зели тоже в крыму квартирка, и как тут вчера писали, по не проверенным источникам, он там коммуналку платит. Так що за свого сослуживца не турбуйся, мінімум його кинуть на підвал наші як піймають, максимум піде мясом за кацапів на фронт і прорживе від 1 неділі до двух
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01.03.2023 07:42 Відповісти
никуда. Семья останется в Симферополе. а он сопьётся в Чите. Там водка китайская дешевая в полиэтиленовых пакетах.
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01.03.2023 07:59 Відповісти
чума на таких землячків!
Добре, він був може молодшим офіцером. А як жити "березовському"? Це ж адмірал. Як йому віддають честь? Чи вітаються за руку?
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01.03.2023 10:54 Відповісти
Оце в них палає! Якраз сонечко пригріває, все розквітає, сезон починається, а їх з того раю у рідну кацапську багнюку випхали.
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01.03.2023 07:34 Відповісти
Вы ещьо скажите шо Буданов завтра поведет войска на крым . так каапы и свалят, ага...
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01.03.2023 07:38 Відповісти
А еще прихопит с собой Жданова и Арестовича, а чистить картошку им буде Фейгин А елдак будет играть на балалайке, бо он елдак и никак иначе та еще елдачина козырь агент кре мля
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01.03.2023 07:40 Відповісти
Так ещё арестович год назад говорил шо уже драпают и хаты продают.. ))) все никак ?
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01.03.2023 07:45 Відповісти
а шо такое, шо случилось?
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01.03.2023 08:25 Відповісти
Не понимаю. Переломный момент войны. Генеральный штаб периодически выдает какие-то глупые сообщения.
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01.03.2023 08:28 Відповісти
12 ноября 1920 года в портах Крыма началась погрузка военнослужащих Русской армии и гражданских беженцев, не пожелавших остаться в России под властью большевиков. Эмоционально описывал обстановку один из самых известных белогвардейских офицеров, командир Антон Туркул; «Брошенные кони, бредущие табунами, брошенные пушки, перевернутые автомобили, костры, железнодорожное полотно, забитое десятками верст вереницами вагонов; разбитые интендантские склады, или взрывы бронепоездов, или беглецы, уходящие с нами; измерзшие дети, обезумевшие женщины, пожары мельниц в Севастополе или офицер, стрелявший на нашем транспорте «Херсон»; или наши раненые, волоча куски оползших бинтов, набрякших от крови, ползущие к нам по канатам на транспорт, пробиравшихся на костылях в толчее подвод.. и т.д.
История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она учтет предыдущий горький опыт и заблаговременно покинет Крым. Хотя давка все равно будет
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01.03.2023 10:08 Відповісти
Та вже рік як вивозять...
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01.03.2023 11:46 Відповісти
 
 