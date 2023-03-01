Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россию, - Генштаб
Российские оккупанты вывозят свои семьи из Перевального в Крыму в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 1 марта по поводу российского вторжения.
"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма.
В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 Яр Холодний
показать весь комментарий01.03.2023 07:32 Ссылка
+13 Urs
показать весь комментарий01.03.2023 07:59 Ссылка
+11 Підлога Маккартні
показать весь комментарий01.03.2023 07:40 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дизель шоу - ЗСУ бронює готель
От і цікаво - куди він повезе свою сім"ю?
Добре, він був може молодшим офіцером. А як жити "березовському"? Це ж адмірал. Як йому віддають честь? Чи вітаються за руку?
История повторяется. Скоро российская армия будет снова покидать украинский Крым. Будем надеяться, что она учтет предыдущий горький опыт и заблаговременно покинет Крым. Хотя давка все равно будет