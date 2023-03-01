Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма в Россию, - Генштаб

Российские оккупанты вывозят свои семьи из Перевального в Крыму в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 1 марта по поводу российского вторжения.

"В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из временно оккупированного Крыма.

В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, дислоцируемые в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", - говорится в сообщении.

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