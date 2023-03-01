На западе оккупированного Крыма ночью слышали взрывы, - соцсети
В оккупированных Евпатории и селе Черноморское на западе Крыма ночью были слышны взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
"В Черноморском всю ночь до начала 5 утра были слышны взрывы... В Черноморском от взрывов дрожали стекла в 1:54, 2:55 и 4:20", - говорится в сообщениях.
Также о серии взрывов сообщалось в Евпатории. Один из взрывов был столь мощным, что его услышали в северной части Севастополя.
О причинах взрывов пока ничего не известно.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.03.2023 09:06 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий01.03.2023 09:07 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий01.03.2023 10:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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