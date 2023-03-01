На западе оккупированного Крыма ночью слышали взрывы, - соцсети

В оккупированных Евпатории и селе Черноморское на западе Крыма ночью были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

"В Черноморском всю ночь до начала 5 утра были слышны взрывы... В Черноморском от взрывов дрожали стекла в 1:54, 2:55 и 4:20", - говорится в сообщениях.

Также о серии взрывов сообщалось в Евпатории. Один из взрывов был столь мощным, что его услышали в северной части Севастополя.

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О причинах взрывов пока ничего не известно.