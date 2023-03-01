Литва передала Україні потужний автотрансформатор
Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Міненерго.
За даними прес-служби, він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.
Україна надіслала запит, а міністр енергетики Литви Дайнюсос Крейвіс оперативно відреагував на нього, після чого Литва передала потрібне обладнання.
"Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні.
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Це не важливо для промислових мереж, де в будь-якому випадку нульовий провід обов'язково заземлюється, але неприйнятно для застосування в побуті, тому що при аваріях в автотрансформаторах вища напруга з первинної обмотки цілком може виявитися прикладеним до нижчого (пробою ізоляції струмопровідних частин).
В результаті, всі частини установки будуть з'єднані з високовольтної частиною, що неприпустимо за правилами безпеки при обслуговуванні подібного обладнання. Для побутових потреб зазвичай використовується більш надійний і безпечний трансформатор.
Взагалі приватна компанія отримала неймовірну допомогу та інвестиції, а тариф для споживачів хоче підняти, це справедливо?!
- перше питання: як працює трансформатор?
студент:
- а ось так:-ГУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.........." (С)