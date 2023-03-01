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Литва передала Україні потужний автотрансформатор

автотрансформатор

Україна отримала від Литви потужний силовий автотрансформатор, який буде встановлено на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії. Трансформатор отриманий у рамках допомоги у відбудові енергосистеми України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, він трансформує напругу з магістрального до розподільного рівня і може забезпечити живленням до 200 тисяч домогосподарств.

Україна надіслала запит, а міністр енергетики Литви Дайнюсос Крейвіс оперативно відреагував на нього, після чого Литва передала потрібне обладнання.

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"Транспортування цього автотрансформатора до України стало найбільшою логістичною операцією, яка коли-небудь координувалася Механізмом цивільного захисту ЄС", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Литва (2437) допомога (8427) Міненерго (1410)


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Топ коментарі
+5
Напевне тому що журналісти хайпують. Автотрансформатор звучить загрозливіше. А може тому що його везли на авто)
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01.03.2023 11:54
+5
Ви точо мали відношення до енергетики?) Автотрансформатори широко застосовують у мережах напругою 150 кВ і вище завдяки їхній меншій вартості та меншим сумарним втратам активної потужності в обмотках порівняно з трансформаторами тієї ж потужності. Втрати потужності сталі автотрансформаторів також нижчі порівняно з трансформаторами.
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01.03.2023 12:13
+4
Якщо Ахметка його не зариє з бетоном, марні справи.
Взагалі приватна компанія отримала неймовірну допомогу та інвестиції, а тариф для споживачів хоче підняти, це справедливо?!

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01.03.2023 12:01
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Чому АВТОтрансформатор?
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01.03.2023 11:49 Відповісти
Напевне тому що журналісти хайпують. Автотрансформатор звучить загрозливіше. А може тому що його везли на авто)
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01.03.2023 11:54 Відповісти
Недоліком автотрансформаторів (порівняно з трансформаторами) є відсутність між первинною і вторинною обмотками електричної ізоляції.

Це не важливо для промислових мереж, де в будь-якому випадку нульовий провід обов'язково заземлюється, але неприйнятно для застосування в побуті, тому що при аваріях в автотрансформаторах вища напруга з первинної обмотки цілком може виявитися прикладеним до нижчого (пробою ізоляції струмопровідних частин).

В результаті, всі частини установки будуть з'єднані з високовольтної частиною, що неприпустимо за правилами безпеки при обслуговуванні подібного обладнання. Для побутових потреб зазвичай використовується більш надійний і безпечний трансформатор.
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01.03.2023 11:57 Відповісти
не відсутністю ізоляції а гальваничної розв'язки і до побутових споживачів ніякої загрози автотранс не становить бо вбити може і постійним струмом , це тобі не про аймакс заливати
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01.03.2023 12:11 Відповісти
Не пишіть дурниць. Який фаховий вуз ви закінчували?
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01.03.2023 12:33 Відповісти
Це я скопіював, а взагалі я практик і знаю що обмотки автотрансформатора гальванічно з"єднані з джерелом напруги.
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01.03.2023 12:43 Відповісти
З ваших постів в цій темі я зробив висновок що ви практик - приколіст.
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01.03.2023 15:00 Відповісти
До чого тут ваш комент? Якщо не знаєте технічної частини, то не слід ганьбитися. Прочитайте спочатку що таке автотрансформатор і чим він відрізняється від класичного, а потім вже розказуйте про кібертрансформатори.
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01.03.2023 12:34 Відповісти
дякую за конструктивну критику. Я знайомий з автотрансформаторами побутового призначення. Найпотужніший у мене до 6 квт.
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01.03.2023 13:09 Відповісти
везли бы на самолёте - был бы авиатрансформатор.
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01.03.2023 13:21 Відповісти
Тому що вони так правильно називаються -автотрансформатори. Використовуються у мерезах вище 150 кВ. Саме в їх є сама велика потреба, саме через їх руйнування не було світла під час блекаутів. Бо термін виготовлення одного такого велетня- від 9 місяців і вище, а на Заході інший стандарт напруги в високовольтних мережах, на складах в них таких немає. Такі є або на старих подстанціях в США, або в країнах постсовка..
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01.03.2023 12:12 Відповісти
Поясніть людині,яка має деяке відношення до енергетики,що таке автотрансформатор.Чи це те саме,що лінія електропередач потужністю 10 кіловат?
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01.03.2023 11:56 Відповісти
Тут малось на увазі що трансформатор автоматичний. Автоматично трансформує.
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01.03.2023 12:02 Відповісти
вони всі працюють саме так
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01.03.2023 12:04 Відповісти
Експерт у треді...
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01.03.2023 12:37 Відповісти
Ви точо мали відношення до енергетики?) Автотрансформатори широко застосовують у мережах напругою 150 кВ і вище завдяки їхній меншій вартості та меншим сумарним втратам активної потужності в обмотках порівняно з трансформаторами тієї ж потужності. Втрати потужності сталі автотрансформаторів також нижчі порівняно з трансформаторами.
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01.03.2023 12:13 Відповісти
Автотрансформатор - це трансформатор, у якого замість двох обмоток є лише одна. Це дозволяє зекономити до половини міді і заліза.
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01.03.2023 12:15 Відповісти
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01.03.2023 12:21 Відповісти
Brevity is the soul of wit. Thank you.
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01.03.2023 15:33 Відповісти
решту відмінностей сьогодні кожний може знайти сам )))
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01.03.2023 12:23 Відповісти
Якщо Ахметка його не зариє з бетоном, марні справи.
Взагалі приватна компанія отримала неймовірну допомогу та інвестиції, а тариф для споживачів хоче підняти, це справедливо?!

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01.03.2023 12:01 Відповісти
Інвестиції це коли в компанію вкладають активи з метою отримати від цього прибуток та правом управління компанією. Ахмєтка через зелений уряд найбільш вірогідно отримав безповоротну допомогу. А підвищення тарифів це вже додатковий дохід для олігарха, якщо за рахунок населення, то "гулять так гулять".
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02.03.2023 12:03 Відповісти
Ще напишить де встановлено,будьласка.
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01.03.2023 12:05 Відповісти
" препод на екзамені
- перше питання: як працює трансформатор?
студент:
- а ось так:-ГУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.........." (С)
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01.03.2023 12:14 Відповісти
Сподіваюсь, що його якось захистять бетоном ,або чимось подібним
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01.03.2023 12:15 Відповісти
Я бачив у Франції трансформатори, які були на глибині десь метрів зо 5 під землею, в бетонній шахті. Сподіваюсь, Україна теж почне свої трансформатори заглиблювати.
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01.03.2023 12:45 Відповісти
Так і в Израилі
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01.03.2023 12:58 Відповісти
Литве - огромное спасибо за всю поддержку!
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01.03.2023 13:37 Відповісти
 
 