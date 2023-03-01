Колишнього главу аеропорту "Бориспіль" та МАУ Дихне засудили до 5 років позбавлення волі
Колишній директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне засуджений на 5 років позбавлення волі за зловживання владою.
Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужби суду та САП.
Суд дійшов висновку, що Дихне та колишня начальниця однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" Олеся Левочко завдали збитків на понад 15,7 млн грн.
Левочко засудили до чотирьох років позбавлення волі.
Також суд стягнув з неї та з Дихне на користь Фонду держмайна майже 11 млн грн як компенсацію за завдану матеріальну шкоду. І позбавив їх права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки.
Дихне та Левочко обвинувачували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
НАБУ вважає, що протягом 2014-2019 років аеропорт "Бориспіль" замість Фонду держмайна здавав в оренду приміщення і робив це за заниженою вартістю. Обвинувальний акт охоплює 2016-2017 роки та стосується двох подібних договорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мільярди на закупках яєць у воєнний час - мєніздр оборони безкарно відмазує підлеглих та ще й захищає публічно, вигадуючи фігню в стилі соловйова
Не её ли это отпрыск... Довольно редкая фамилия...
Державне авіапідприємство "Львівські авіалінії" штучно довели до фінансових збитків (в 2007-2008 роках крали по 1 млн. грн. в місяць), розікрали та розпродали за демпінговими цінами (в 3-10 раз дешевше ринкових цін через підставні агробіржі) літаки Іл-18, Іл-76, Ан-12, Як-42, обладнання, вкрали більше 40-ка авіадвигунів, підвісили підприємство з банкрутством з 2007 року, для чого з Мінипансзвязку та Державіаадміністрації призначали керівниками в неіснуюче "Державне авіаційне підприємство "Львівські авіалінії" досвідчених рейдерів - злодіїв відставних вояк з армії та колії, які себе самі призначали керувати державним авіапідприємством (Кокшаров, Матюшенко, Чевердюк, Білоусов, Дихне з Підгородецьким), ... пґокурватура та судді адміністративних судів кришували розкрадання більше 100 млн. гривень та звільнення авіаспеціалістів з боргами по заробітній платі, в першу чергу активістів Вільної профспілки - щоб не заважали красти ... жоден злодій не покараний… ДБР, НАБУ - понаробляли конторок по типу "Роги та Ратиці" з жирними зарплатками імітаторам роботи ... за наші гроші, але ті ж тупаки - відписки , які слали пґокурворчики та мусора для кришування злодюг ...
https://ibb.co/hx6vfe
https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU
https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q
https://antikor.com.ua/articles/425963-glavnyj_mahinator_mau_kak_hivet_ljubitelj_antikvariata_evgenij_dyhne