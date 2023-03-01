Колишнього главу аеропорту "Бориспіль" та МАУ Дихне засудили до 5 років позбавлення волі

Колишній директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне засуджений на 5 років позбавлення волі за зловживання владою.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужби суду та САП.

Суд дійшов висновку, що Дихне та колишня начальниця однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" Олеся Левочко завдали збитків на понад 15,7 млн грн.

Левочко засудили до чотирьох років позбавлення волі.

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Також суд стягнув з неї та з Дихне на користь Фонду держмайна майже 11 млн грн як компенсацію за завдану матеріальну шкоду. І позбавив їх права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки.

Дихне та Левочко обвинувачували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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НАБУ вважає, що протягом 2014-2019 років аеропорт "Бориспіль" замість Фонду держмайна здавав в оренду приміщення і робив це за заниженою вартістю. Обвинувальний акт охоплює 2016-2017 роки та стосується двох подібних договорів.