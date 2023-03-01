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Новини
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Колишнього главу аеропорту "Бориспіль" та МАУ Дихне засудили до 5 років позбавлення волі

дихне

Колишній директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" та авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне засуджений на 5 років позбавлення волі за зловживання владою.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужби суду та САП.

Суд дійшов висновку, що Дихне та колишня начальниця однієї зі служб аеропорту "Бориспіль" Олеся Левочко завдали збитків на понад 15,7 млн грн.

Левочко засудили до чотирьох років позбавлення волі.

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Також суд стягнув з неї та з Дихне на користь Фонду держмайна майже 11 млн грн як компенсацію за завдану матеріальну шкоду. І позбавив їх права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки.

Дихне та Левочко обвинувачували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

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НАБУ вважає, що протягом 2014-2019 років аеропорт "Бориспіль" замість Фонду держмайна здавав в оренду приміщення і робив це за заниженою вартістю. Обвинувальний акт охоплює 2016-2017 роки та стосується двох подібних договорів.

Автор: 

вирок (1089) САП (2234) Антикорупційний суд ВАКС (1973) Євген Дихне (18) аеропорт Бориспіль (8)


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Топ коментарі
+12
Людина Бєні - тривалий час саме через його позицію в Бориспіль не могли зайти лоукостери...
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01.03.2023 15:03
+9
14 мільйонів - 5 років.
Мільярди на закупках яєць у воєнний час - мєніздр оборони безкарно відмазує підлеглих та ще й захищає публічно, вигадуючи фігню в стилі соловйова
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01.03.2023 15:11
+5
Цікаво, що завдали збитків на 15,7 млн.гривень, а стягнули лише 11 млн.гривень, а 4 млн.гривень що не гроші?
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01.03.2023 14:56
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Цікаво, що завдали збитків на 15,7 млн.гривень, а стягнули лише 11 млн.гривень, а 4 млн.гривень що не гроші?
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01.03.2023 14:56 Відповісти
Скільки змогли - стільки стягнули та позбавили волі на 5 років.
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01.03.2023 15:03 Відповісти
Ну так, 4 мільйони подарували на віп-камеру.
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01.03.2023 15:53 Відповісти
Це "комісійні".
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01.03.2023 14:57 Відповісти
Людина Бєні - тривалий час саме через його позицію в Бориспіль не могли зайти лоукостери...
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01.03.2023 15:03 Відповісти
Гнила компанія МАУ, жлобська.
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01.03.2023 15:05 Відповісти
14 мільйонів - 5 років.
Мільярди на закупках яєць у воєнний час - мєніздр оборони безкарно відмазує підлеглих та ще й захищає публічно, вигадуючи фігню в стилі соловйова
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01.03.2023 15:11 Відповісти
Неочікувано... Коли в Ірані збили літак, таким ньюсмейкером був, а тут раз і тюрма.
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01.03.2023 15:14 Відповісти
та нічого, заборонили обіймати посади строком усього на три роки..., коли вийде, вже буде можна, такі люди на дорозі не валяються, обов'язково хтось підбере...
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01.03.2023 15:24 Відповісти
Уже всі суди пройшли, чи це суд першої інстанції? А то як напишуть міліони, грати, а в кінцевому результаті- фіг з маслом. Зате і суддям робота і народу заспокоєння.
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01.03.2023 16:00 Відповісти
Была когда-то у нас в техникуме преподавтельница немецкого языка Мария Мойсеевна Дыхнэ.
Не её ли это отпрыск... Довольно редкая фамилия...
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01.03.2023 16:13 Відповісти
бєняоманський втратив : тому й посадили (? ) для науки іншим ...ненажерливий всесвітній злодій-мародер не може насититись...
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01.03.2023 18:25 Відповісти
У Львові при міністрі транспорту Кірпі авіацію заставили виконувати всі рейси згідно розкладу і народ почав літати ще й рейсів добавили (наліт пілотів був 500 - 700 годин в рік)... дороги ремонтували, ... і міст на Сихів добудували, який з часів СРСР не могли добудувати .. потім налізла інша маланська нечисть (Червоненко, Бондар, Рудьковський, Вінський, Шевченко, Єфименко, Колесніков, Козак, Бурбак, Пивоварський, Омелян, та керівників Державіаслужби (Державіаадміністрації) Давидова О., Колісніка А.) і авіапідприємство зробили фінансово збитковим, бо хотіли продати ринок авіаперевезень...раґулям авіація стала непотрібна...

Державне авіапідприємство "Львівські авіалінії" штучно довели до фінансових збитків (в 2007-2008 роках крали по 1 млн. грн. в місяць), розікрали та розпродали за демпінговими цінами (в 3-10 раз дешевше ринкових цін через підставні агробіржі) літаки Іл-18, Іл-76, Ан-12, Як-42, обладнання, вкрали більше 40-ка авіадвигунів, підвісили підприємство з банкрутством з 2007 року, для чого з Мінипансзвязку та Державіаадміністрації призначали керівниками в неіснуюче "Державне авіаційне підприємство "Львівські авіалінії" досвідчених рейдерів - злодіїв відставних вояк з армії та колії, які себе самі призначали керувати державним авіапідприємством (Кокшаров, Матюшенко, Чевердюк, Білоусов, Дихне з Підгородецьким), ... пґокурватура та судді адміністративних судів кришували розкрадання більше 100 млн. гривень та звільнення авіаспеціалістів з боргами по заробітній платі, в першу чергу активістів Вільної профспілки - щоб не заважали красти ... жоден злодій не покараний… ДБР, НАБУ - понаробляли конторок по типу "Роги та Ратиці" з жирними зарплатками імітаторам роботи ... за наші гроші, але ті ж тупаки - відписки , які слали пґокурворчики та мусора для кришування злодюг ...

https://ibb.co/hx6vfe

https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU

https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q

https://antikor.com.ua/articles/425963-glavnyj_mahinator_mau_kak_hivet_ljubitelj_antikvariata_evgenij_dyhne
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01.03.2023 18:46 Відповісти
Що там Мрія? Кого за неї буде забито до смерті?
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01.03.2023 20:43 Відповісти
 
 