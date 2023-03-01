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Новини Боротьба з корупцією
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За більше ніж місяць Міноборони не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому, - Шабунін про контракти на харчування

харчування

Керівник ЦПК Віталій Шабунін оприлюдни в інформацію про те, що Міноборони за місяць не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти переплатам за харчі в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Вчора голова антикоркомітету Ради написала про підтвердження Держаудитслужбою наявності в контрактах Міноборони ціни 17 грн за яйце (штуку). 

Сьогодні Аудитслужба вийшла з заявою, що вони лише проводять перевірку Міноборони, а тому ніяких коментарів щодо РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНКОНТРОЛЮ не оприлюднювали.

Оскільки ніхто й не говорив про РЕЗУЛЬТАТИ (підсумки) фінаконтролю, я не міг зрозуміти – до чого ця заява ДАСУ.

Тим більше ЖОДНІ ЦІНИ в заяві не спростовуються. Там взагалі не має ЖОДНОЇ ЦИФРИ. Переконайтеся самі.

Наявність в контрактах Міноборони яєць по 17 грн/шт Держаудитслужба підтвердила ОФІЦІЙНИМИ матеріалами, наданими профільній Міжвідомчій робочій групі при КМУ 

На скріні – ціна на яйця з цих документів. Тут свіжий пост голови антикоркомітету ВРУ на цю тему

За більше ніж місяць Міноборони не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому, - Шабунін про контракти на харчування 01
Аж потім глашатай Резнікова (Олексій Копитько) почав "обгрунтовувати" заявою ДАСУ, що ніби не було ніяких яєць по 17 грн/шт. В своїй заяві спікер Резнікова в притаманній йому манері спопеляє "швондеров" і "жевателей яиц". 

Повторюся, більшість комунікацій команди Резнікова на тему цього корупційного скандалу – дешева маніпуляція, приклад якої ви бачити вище. Решту брехні ми детально спростували тут

Нагадаю, що за більше ніж місяць Міноборони НЕ ЗМІНИЛО жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому.

Водночас розроблений за участі ЦПК законопроєкт №8381, який відкриє інформацію про невоєнні закупівлі Міноборони, вже очікує на підпис президента".

Автор: 

Міноборони (7452) Шабунін Віталій (535) закупівлі (3416) Держаудитслужба (184)


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Топ коментарі
+29
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч

Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?

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01.03.2023 19:27
+23
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01.03.2023 19:28
+22
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01.03.2023 19:30
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Що,не подобається правда?
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01.03.2023 19:41 Відповісти
Льоша,та не нервуй ти так,ще інсульт хватить),а в тебе жінка молода )
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01.03.2023 19:52 Відповісти
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01.03.2023 19:56 Відповісти
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01.03.2023 20:07 Відповісти
там де Свинарчуки вчились, Рєзніков викладав.
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01.03.2023 19:25 Відповісти
Вони ж не дурні "пилити" гілляку, на якій сидять...
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01.03.2023 19:26 Відповісти
Может все-таки пора одевать костюм рака?
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01.03.2023 19:27 Відповісти
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч

Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?

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01.03.2023 19:27 Відповісти
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01.03.2023 20:38 Відповісти
Хіба нам можна з осудом ставитись до примноження панського добра?
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01.03.2023 19:28 Відповісти
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01.03.2023 19:28 Відповісти
я злая гадіна...
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01.03.2023 20:15 Відповісти
і я
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02.03.2023 08:42 Відповісти
На Волдеморта?
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01.03.2023 22:05 Відповісти
все і так працює добре
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01.03.2023 19:29 Відповісти
Зачем менять то что приносит огромные деньги?
А бизнес на крови это все проделки Пороха.
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01.03.2023 19:29 Відповісти
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01.03.2023 19:30 Відповісти
Ну нащет уехали погорячился величайший, а вот то что остались там где и есть не *******
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01.03.2023 19:33 Відповісти
Датчане и сингапурцы наверное γςςικαются с нашего шмаркли. Они больше 60 лет по-настоящему боролись с коррупцией и до сих пор не считают что ее совсем победили. Хотя где мы, а где они ?
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01.03.2023 20:12 Відповісти
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01.03.2023 21:17 Відповісти
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01.03.2023 21:18 Відповісти
Мене ось що дивує:
Здається, той же Шабунін у всіх скандалах попередньої влади звинувачував Голову держави, хоча в той час не було домінування політсили Президента ні у ВРУ, ні в КМУ. А зараз, чомусь, винні окремі люди, хоча ВРУ є президентська монобільшість і КМУ призначено саме ними. Але Банкова - ні при чому...
Дивно якось...
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01.03.2023 19:33 Відповісти
А його, довбення, ніяк яйця не попустять..
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01.03.2023 19:40 Відповісти
Пане Резніков,та не переживайте ви так за свої яйця,пи.дить спокійно.
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01.03.2023 19:49 Відповісти
Як це твій пєтік робив??
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01.03.2023 19:58 Відповісти
А що пєтік робив?
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01.03.2023 20:00 Відповісти
А хто там розпинався про нульову толерантність до корупції?
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01.03.2023 19:41 Відповісти
Якщо вдарити по яйцях - боляче одним.
Якщо вдарити по яйцях за 17 грн. - боляче іншим.
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01.03.2023 19:47 Відповісти
Не для цього адвоката вперли на посаду, щоб схеми рухнули з грошима!!!
Єжель може підтвердити, він вкурсі цього схематозу….разом із заступниками!!!
Законодавство Стефанчук~Зеленський~Шмигаль змінили для покарання Захисників України, а от про керовніков та їх заступників, як в Міноборони, усе без покарання!!! Влада безсильна, тому спонукає Українців до Самосудів пристосовуватися!!
Кради, бреши, мародерствуй під сам Воєєного стану, жодного покарання !
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01.03.2023 19:50 Відповісти
Чому це влада безсильна, це і є влада, яку привів Зеленський, це ж все слуги народу, яку вчили в трускавці
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02.03.2023 08:47 Відповісти
Чого очікувати від кварталу?
Вони нас зробили разом, це все
До покі не почнемо їм давати ляпаса
нічого не зміниться
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01.03.2023 19:55 Відповісти
При владі сьогодні відверті жуліки і корупціонери , але кажуть
, що боротися з ними ,, не на часі"
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01.03.2023 20:06 Відповісти
Хто каже? Жуліки та корупціонери? Та вони ще не такого наговорять..
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01.03.2023 20:44 Відповісти
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01.03.2023 20:58 Відповісти
Перебіг подій підтверджує тезу що Рєзнік(ов)а було призначено особисто Зєлєнскім для прямого грабунку бюджету на користь самого Зєлєнского. Іншими словами, пряму відповідальність за розкрадання армійського бюджету несе блазень оманський, який захищає свого "призначенця" щоб і надалі грабувати ЗСУ. Весь світ бачить ганебну поведінку Зє і це вже має наслідки.
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01.03.2023 21:04 Відповісти
У них така звичка ще від часів великої кучми. Нічого нового. Має взятись громада та вирубати бур'ян імені рєзнікова під самий корінь.
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01.03.2023 21:19 Відповісти
Покажіть цю новину пану золкіну,бо в нього клоун з його шоблою святі а в усьому досі винні Порох з Турчиновим.
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01.03.2023 21:51 Відповісти
..наверно Министру юстиции США пора открывать офис в столице Ukrainy,далековато до гвантанамки.
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01.03.2023 22:45 Відповісти
Зеля сказав Резнікову : "Все ти робиш правильно !"
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02.03.2023 12:16 Відповісти
 
 