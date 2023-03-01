За більше ніж місяць Міноборони не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому, - Шабунін про контракти на харчування

Керівник ЦПК Віталій Шабунін оприлюдни в інформацію про те, що Міноборони за місяць не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти переплатам за харчі в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Вчора голова антикоркомітету Ради написала про підтвердження Держаудитслужбою наявності в контрактах Міноборони ціни 17 грн за яйце (штуку).

Сьогодні Аудитслужба вийшла з заявою, що вони лише проводять перевірку Міноборони, а тому ніяких коментарів щодо РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНКОНТРОЛЮ не оприлюднювали.

Оскільки ніхто й не говорив про РЕЗУЛЬТАТИ (підсумки) фінаконтролю, я не міг зрозуміти – до чого ця заява ДАСУ.

Тим більше ЖОДНІ ЦІНИ в заяві не спростовуються. Там взагалі не має ЖОДНОЇ ЦИФРИ. Переконайтеся самі.

Наявність в контрактах Міноборони яєць по 17 грн/шт Держаудитслужба підтвердила ОФІЦІЙНИМИ матеріалами, наданими профільній Міжвідомчій робочій групі при КМУ

На скріні – ціна на яйця з цих документів. Тут свіжий пост голови антикоркомітету ВРУ на цю тему



Аж потім глашатай Резнікова (Олексій Копитько) почав "обгрунтовувати" заявою ДАСУ, що ніби не було ніяких яєць по 17 грн/шт. В своїй заяві спікер Резнікова в притаманній йому манері спопеляє "швондеров" і "жевателей яиц".

Повторюся, більшість комунікацій команди Резнікова на тему цього корупційного скандалу – дешева маніпуляція, приклад якої ви бачити вище. Решту брехні ми детально спростували тут

Нагадаю, що за більше ніж місяць Міноборони НЕ ЗМІНИЛО жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому.

Водночас розроблений за участі ЦПК законопроєкт №8381, який відкриє інформацію про невоєнні закупівлі Міноборони, вже очікує на підпис президента".