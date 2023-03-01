За більше ніж місяць Міноборони не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому, - Шабунін про контракти на харчування
Керівник ЦПК Віталій Шабунін оприлюдни в інформацію про те, що Міноборони за місяць не змінило жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти переплатам за харчі в майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шабунін зазначив: "Вчора голова антикоркомітету Ради написала про підтвердження Держаудитслужбою наявності в контрактах Міноборони ціни 17 грн за яйце (штуку).
Сьогодні Аудитслужба вийшла з заявою, що вони лише проводять перевірку Міноборони, а тому ніяких коментарів щодо РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНКОНТРОЛЮ не оприлюднювали.
Оскільки ніхто й не говорив про РЕЗУЛЬТАТИ (підсумки) фінаконтролю, я не міг зрозуміти – до чого ця заява ДАСУ.
Тим більше ЖОДНІ ЦІНИ в заяві не спростовуються. Там взагалі не має ЖОДНОЇ ЦИФРИ. Переконайтеся самі.
Наявність в контрактах Міноборони яєць по 17 грн/шт Держаудитслужба підтвердила ОФІЦІЙНИМИ матеріалами, наданими профільній Міжвідомчій робочій групі при КМУ
На скріні – ціна на яйця з цих документів. Тут свіжий пост голови антикоркомітету ВРУ на цю тему
Аж потім глашатай Резнікова (Олексій Копитько) почав "обгрунтовувати" заявою ДАСУ, що ніби не було ніяких яєць по 17 грн/шт. В своїй заяві спікер Резнікова в притаманній йому манері спопеляє "швондеров" і "жевателей яиц".
Повторюся, більшість комунікацій команди Резнікова на тему цього корупційного скандалу – дешева маніпуляція, приклад якої ви бачити вище. Решту брехні ми детально спростували тут
Нагадаю, що за більше ніж місяць Міноборони НЕ ЗМІНИЛО жодної процедури, жодного підходу, щоб запобігти таким переплатам в майбутньому.
Водночас розроблений за участі ЦПК законопроєкт №8381, який відкриє інформацію про невоєнні закупівлі Міноборони, вже очікує на підпис президента".
Будь ласка, зачекайте...
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@andrey_poltava_
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https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч
Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?
А бизнес на крови это все проделки Пороха.
Здається, той же Шабунін у всіх скандалах попередньої влади звинувачував Голову держави, хоча в той час не було домінування політсили Президента ні у ВРУ, ні в КМУ. А зараз, чомусь, винні окремі люди, хоча ВРУ є президентська монобільшість і КМУ призначено саме ними. Але Банкова - ні при чому...
Дивно якось...
Якщо вдарити по яйцях за 17 грн. - боляче іншим.
Єжель може підтвердити, він вкурсі цього схематозу….разом із заступниками!!!
Законодавство Стефанчук~Зеленський~Шмигаль змінили для покарання Захисників України, а от про керовніков та їх заступників, як в Міноборони, усе без покарання!!! Влада безсильна, тому спонукає Українців до Самосудів пристосовуватися!!
Кради, бреши, мародерствуй під сам Воєєного стану, жодного покарання !
Вони нас зробили разом, це все
До покі не почнемо їм давати ляпаса
нічого не зміниться
, що боротися з ними ,, не на часі"