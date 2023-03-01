Під час повітряної тривоги 1 березня на Сумщині спрацювала ППО, - ОВА
У Сумській області під час вечірньої повітряної тривоги 1 березня працювали сили протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА
"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!", - зазначається у повідомленні.
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