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Під час повітряної тривоги 1 березня на Сумщині спрацювала ППО, - ОВА

ппо

У Сумській області під час вечірньої повітряної тривоги 1 березня працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Сумська ОВА

"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО! Дякуємо нашим захисникам і захисницям!", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу (оновлено)

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ППО (3257) Сумська область (3807) повітряна тривога (931)


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01.03.2023 20:36 Відповісти
Знов тривога завила.
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01.03.2023 20:40 Відповісти
https://t.me/war_monitor monitor

💥Покровський район Донеччини під обстрілом.

30.5Kviewshttps://t.me/war_monitor/5882 20:39
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01.03.2023 20:48 Відповісти
 
 