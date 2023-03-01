Во время воздушной тревоги 1 марта на Сумщине сработало ПВО, - ОВА
В Сумской области во время вечерней воздушной тревоги 1 марта работали силы противовоздушной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА
"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!", - отмечается в сообщении.
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💥Покровський район Донеччини під обстрілом.
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