РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4380 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 035 3

Во время воздушной тревоги 1 марта на Сумщине сработало ПВО, - ОВА

ппо

В Сумской области во время вечерней воздушной тревоги 1 марта работали силы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА

"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

Автор: 

ПВО (2818) Сумская область (3258) воздушная тревога (803)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.03.2023 20:36 Ответить
Знов тривога завила.
показать весь комментарий
01.03.2023 20:40 Ответить
https://t.me/war_monitor monitor

💥Покровський район Донеччини під обстрілом.

30.5Kviewshttps://t.me/war_monitor/5882 20:39
показать весь комментарий
01.03.2023 20:48 Ответить
 
 