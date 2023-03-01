Во время воздушной тревоги 1 марта на Сумщине сработало ПВО, - ОВА

В Сумской области во время вечерней воздушной тревоги 1 марта работали силы противовоздушной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА

"Взрывы, которые слышали сегодня в Сумской области, работа ПВО! Спасибо нашим защитникам и защитницам!", - отмечается в сообщении.

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