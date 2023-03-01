В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

В Киеве и большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что явилось причиной оглашения тревоги, не сообщается.

По состоянию на 19:33 отбой воздушной тревоги по Украине.

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