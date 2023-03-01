В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)
В Киеве и большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что явилось причиной оглашения тревоги, не сообщается.
По состоянию на 19:33 отбой воздушной тревоги по Украине.
Топ комментарии
+6 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий01.03.2023 19:24 Ссылка
+3 Валентин Коваль #550884
показать весь комментарий01.03.2023 19:32 Ссылка
+2 Виталий #548501
показать весь комментарий01.03.2023 19:29 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а коли ППО ************, то ракета ППО (наприклад С-300) самознищується і при цьому також чути вибух.
вчора вночі перший вибух гучний був і то були Шахеди,
а сьогодні х-22 і вибухи так собі, з Амстором не зрівняти