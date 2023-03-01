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Новости Война
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В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

В Киеве и большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога 01

Что явилось причиной оглашения тревоги, не сообщается.

По состоянию на 19:33 отбой воздушной тревоги по Украине.

Читайте также: Над Киевщиной обнаружили воздушный объект, возможна работа ПВО, - ОВА

Автор: 

Киев (25655) крылатые ракеты (884) обстрел (27652) воздушная тревога (803)


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Топ комментарии
+6
Вже відбій
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01.03.2023 19:24
+3
Треба Петріот .
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01.03.2023 19:32
+2
Вчера развездали шахедами, а сегодня по тому же маршруту пустили ракеты. Хотя там х-22 были, даже если бы ПВО было вряд ли бы сбили.
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01.03.2023 19:29
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Цензор как всегда отстает... Уже в Кременчуге прилеты вроде как. х-22 твари бьют
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01.03.2023 19:22 Ответить
В Глобино навіть було чути ...Значить прильот бо коли ППО збиває вибух незначний
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01.03.2023 19:30 Ответить
Меня за 80 км пол в доме дрогнул.
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01.03.2023 19:48 Ответить
Значить прильот бо коли ППО збиває вибух незначний

а коли ППО ************, то ракета ППО (наприклад С-300) самознищується і при цьому також чути вибух.

вчора вночі перший вибух гучний був і то були Шахеди,

а сьогодні х-22 і вибухи так собі, з Амстором не зрівняти
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01.03.2023 20:27 Ответить
Кім мовчить .
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01.03.2023 19:23 Ответить
Так не с юга же запускали.
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01.03.2023 19:28 Ответить
Значить нє .
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01.03.2023 19:30 Ответить
Вже відбій
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01.03.2023 19:24 Ответить
Вчера развездали шахедами, а сегодня по тому же маршруту пустили ракеты. Хотя там х-22 были, даже если бы ПВО было вряд ли бы сбили.
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01.03.2023 19:29 Ответить
Треба Петріот .
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01.03.2023 19:32 Ответить
НПЗ добивают?
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01.03.2023 19:50 Ответить
над Кременчуком пролетіли далі на Дніпро
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01.03.2023 20:28 Ответить
Зараз почнеться...зепадли ж відзвітували про відновлення й експорт електрики
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01.03.2023 20:16 Ответить
 
 