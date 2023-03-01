Над Киевщиной обнаружили воздушный объект, возможна работа ПВО, - ОВА
В небе над Киевщиной обнаружили воздушный объект, возможна работа сил ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.
"В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя!" – говорится в сообщении.
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Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий01.03.2023 12:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Ткаченко #456666
показать весь комментарий01.03.2023 12:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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