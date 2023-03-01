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Новости Война
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Над Киевщиной обнаружили воздушный объект, возможна работа ПВО, - ОВА

ппо

В небе над Киевщиной обнаружили воздушный объект, возможна работа сил ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА.

"В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя!" – говорится в сообщении.

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Киевская область (4186) ПВО (2818) воздушная тревога (803)


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01.03.2023 12:36 Ответить
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01.03.2023 12:39 Ответить
 
 