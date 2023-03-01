Над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота ППО, - ОВА
У небі над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота сил ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" - йдеться в повідомленні.
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Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар01.03.2023 12:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар01.03.2023 12:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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