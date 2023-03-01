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Над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота ППО, - ОВА

ппо

У небі над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота сил ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" - йдеться в повідомленні.

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Київська область (4080) ППО (3257) повітряна тривога (931)


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01.03.2023 12:36 Відповісти
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01.03.2023 12:39 Відповісти
 
 