Над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота ППО, - ОВА

У небі над Київщиною виявили повітряний об’єкт, можлива робота сил ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" - йдеться в повідомленні.

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