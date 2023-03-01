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Новини Війна
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У більшості регіонів України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

У Києві та більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У більшості регіонів України оголошували повітряну тривогу 01

Що стало причиною оголошення тривоги, не зазначається.

Станом на 19.33 відбій повітряної тривоги по Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, - ОК "Південь"

Автор: 

Київ (19626) крилаті ракети (1076) обстріл (28973) повітряна тривога (931)


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Топ коментарі
+6
Вже відбій
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01.03.2023 19:24
+3
Треба Петріот .
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01.03.2023 19:32
+2
Вчера развездали шахедами, а сегодня по тому же маршруту пустили ракеты. Хотя там х-22 были, даже если бы ПВО было вряд ли бы сбили.
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01.03.2023 19:29
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Цензор как всегда отстает... Уже в Кременчуге прилеты вроде как. х-22 твари бьют
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01.03.2023 19:22 Відповісти
В Глобино навіть було чути ...Значить прильот бо коли ППО збиває вибух незначний
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01.03.2023 19:30 Відповісти
Меня за 80 км пол в доме дрогнул.
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01.03.2023 19:48 Відповісти
Значить прильот бо коли ППО збиває вибух незначний

а коли ППО ************, то ракета ППО (наприклад С-300) самознищується і при цьому також чути вибух.

вчора вночі перший вибух гучний був і то були Шахеди,

а сьогодні х-22 і вибухи так собі, з Амстором не зрівняти
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01.03.2023 20:27 Відповісти
Кім мовчить .
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01.03.2023 19:23 Відповісти
Так не с юга же запускали.
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01.03.2023 19:28 Відповісти
Значить нє .
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01.03.2023 19:30 Відповісти
Вже відбій
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01.03.2023 19:24 Відповісти
Вчера развездали шахедами, а сегодня по тому же маршруту пустили ракеты. Хотя там х-22 были, даже если бы ПВО было вряд ли бы сбили.
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01.03.2023 19:29 Відповісти
Треба Петріот .
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01.03.2023 19:32 Відповісти
НПЗ добивают?
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01.03.2023 19:50 Відповісти
над Кременчуком пролетіли далі на Дніпро
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01.03.2023 20:28 Відповісти
Зараз почнеться...зепадли ж відзвітували про відновлення й експорт електрики
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01.03.2023 20:16 Відповісти
 
 