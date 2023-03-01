У більшості регіонів України оголошували повітряну тривогу (оновлено)
У Києві та більшості регіонів України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що стало причиною оголошення тривоги, не зазначається.
Станом на 19.33 відбій повітряної тривоги по Україні.
Топ коментарі
+6 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар01.03.2023 19:24 Посилання
+3 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар01.03.2023 19:32 Посилання
+2 Виталий #548501
показати весь коментар01.03.2023 19:29 Посилання
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а коли ППО ************, то ракета ППО (наприклад С-300) самознищується і при цьому також чути вибух.
вчора вночі перший вибух гучний був і то були Шахеди,
а сьогодні х-22 і вибухи так собі, з Амстором не зрівняти