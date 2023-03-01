У Борисполі зійшов з рейок вантажний вагон, - Укрзалізниця. ФОТО

У Борисполі порожній вантажний вагон зійшов із рейок, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінфрму повідомили в пресцентрі Укрзалізниці.

"Поблизу Борисполя стався схід порожнього вантажного вагона на під'їзних коліях, які не належать Укрзалізниці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, причини встановлюються", - зазначили в УЗ.

Також перевізник підкреслює, що на рух пасажирських поїздів ситуація з вагоном не вплине.

Тим часом міський голова Володимир Борисенко повідомив, що інцидент стався на переїзді на вулиці Привокзальна. Рух зі сторони вокзалу обмежили до ранку.

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