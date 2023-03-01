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У Борисполі зійшов з рейок вантажний вагон, - Укрзалізниця. ФОТО

У Борисполі порожній вантажний вагон зійшов із рейок, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінфрму повідомили в пресцентрі Укрзалізниці.

"Поблизу Борисполя стався схід порожнього вантажного вагона на під'їзних коліях, які не належать Укрзалізниці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, причини встановлюються", - зазначили в УЗ.

Також перевізник підкреслює, що на рух пасажирських поїздів ситуація з вагоном не вплине.

Тим часом міський голова Володимир Борисенко повідомив, що інцидент стався на переїзді на вулиці Привокзальна. Рух зі сторони вокзалу обмежили до ранку.

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У Борисполі зійшов з рейок вантажний вагон, - Укрзалізниця 01

Автор: 

аварія (561) Бориспіль (1145) залізниця (1516)


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Це секта свідків Киви вирішира попрацювати
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01.03.2023 23:07 Відповісти
Це подiя року!
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01.03.2023 23:09 Відповісти
Жах ..Як це все знову на рейки поставити , чи що з цим робити ?
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01.03.2023 23:25 Відповісти
Диверсія😠
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01.03.2023 23:42 Відповісти
Давно вагони не сходили з рейок.
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02.03.2023 00:03 Відповісти
 
 