В Борисполе сошел с рельсов грузовой вагон, - "Укрзализныця". ФОТО

В Борисполе пустой грузовой вагон сошел с рельсов, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринфрма сообщили в пресс-центре "Укрзализныци".

"Вблизи Борисполя произошло схождение пустого грузового вагона на подъездных путях, не принадлежащих "Укрзализныци". В результате инцидента никто не пострадал, причины устанавливаются", - отметили в УЗ.

Также перевозчик подчеркивает, что на движение пассажирских поездов ситуация с вагоном не повлияет.

Между тем, городской голова Владимир Борисенко сообщил, что инцидент произошел на переезде на улице Привокзальная. Движение со стороны вокзала ограничили до утра.

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