На Харківщині на протитанковій міні підірвались четверо чоловіків, - ОВА

На Ізюмщині на протитанковій міні на автомобілі підірвались четверо чоловіків. Мінна небезпека у Харківській області залишається дуже високою.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

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