УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13042 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 759 1

На Харківщині на протитанковій міні підірвались четверо чоловіків, - ОВА

міна

На Ізюмщині на протитанковій міні на автомобілі підірвались четверо чоловіків. Мінна небезпека у Харківській області залишається дуже високою.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині одна людина загинула, ще одна поранена через міни

Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розмовляв на цю тему з товаришем, який живе в тих краях, під Ізюмом. Він розповідав про тих довбодятлів, які займаються збором кольорових металів залишившихся після боїв. Бо приймають...

https://metall.biz.ua/Sdat%27_Latunnyye_Gil%27zy_Ot_Artillerii_Tsena_Otstrelyannykh_Latunnykh_Gil%27z_Na_Tsvetnoy_Metall Сдать Латунные Гильзы От Артиллерии - Цена Отстрелянных Латунных Гильз На Цветной Металл
показати весь коментар
02.03.2023 15:24 Відповісти
 
 