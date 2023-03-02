На Харківщині на протитанковій міні підірвались четверо чоловіків, - ОВА
На Ізюмщині на протитанковій міні на автомобілі підірвались четверо чоловіків. Мінна небезпека у Харківській області залишається дуже високою.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://metall.biz.ua/Sdat%27_Latunnyye_Gil%27zy_Ot_Artillerii_Tsena_Otstrelyannykh_Latunnykh_Gil%27z_Na_Tsvetnoy_Metall Сдать Латунные Гильзы От Артиллерии - Цена Отстрелянных Латунных Гильз На Цветной Металл