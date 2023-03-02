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Новини
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Вакарчук: На благодійному концерті в Лондоні зібрали 147 млн грн допомоги

вакарчук

Святослав Вакарчук зібрав на благодійному акустичному концерті в Лондоні 147 млн грн допомоги.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Виступ відвідали Його Королівська Високість Герцог Глостерський принц Річард, Девід Ратлі, член парламенту , парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великобританії, Ральф Гудейл, Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві та інші високі гості.

"Під час ‘A Night for Ukraine’ я розповідав про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в шелтерах та госпіталях. Співав різне: і пісні Океану Ельзи, і шось нове, і навіть українські народні", - розповів Вакарчук.

Дивіться: "Тут гаряче, але місто нескорене, як і вся Україна", - Вакарчук звернувся до українців з Бахмуту. ВIДЕО

Зібрані кошти підуть на придбання медичного обладнання та відбудову постраждалих в результаті бойових дій українських лікарень.

"Скажу, як є: радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до Перемоги", - додав співак.

Також дивіться: Група українських артистів-волонтерів придбала і передала десантникам з 95-ї бригади 4 автівки. ФОТО

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Велика Британія (5643) концерт (234) Лондон (400) допомога (8428) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+7
люблю заходить под такие новости,где диванные ганералисимусы и патриоты,которые за 30 лет независимости палец об палец не ударили ради Украины,а теперь тем более ничего не делают,сидят и наваливают говна на вентилятор в новостях о том что кто то собирает деньги и помогает украинцам
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02.03.2023 14:13
+5
Новина про Вакарчука, а ви Притулу сюди приплели. Святослав робить те, що добре у нього виходить. Дякуємо, що вдалось зібрати гроші для України. Головне нехай простежить, щоб використали їх за призначенням.
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02.03.2023 14:39
+4
Ти зольдатом якої армії вже став, старий?
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02.03.2023 14:20
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Сява, так ты же вроде в ТРО записался и служишь? Или опять, как всегда, спи...л? Да, и как ты выехал из страны? Вроде и возраст у тебя призывной? С колей тищенко вместе выезжал, козёл?
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02.03.2023 14:05 Відповісти
Ти зольдатом якої армії вже став, старий?
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02.03.2023 14:20 Відповісти
ЗСУ.
Ше питання будуть?
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02.03.2023 15:35 Відповісти
В тебе коментарі дивні бувають. Тому мене взяв сумнів.
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02.03.2023 15:40 Відповісти
А шо саме дивного побачили?
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02.03.2023 15:41 Відповісти
Передайте ті гроші Притулі він на них спартани купить по вигідній ціні, або новий спутник
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02.03.2023 14:05 Відповісти
притула зашкваренный по самую ОПпу дерьмака
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02.03.2023 14:12 Відповісти
ДВА! ДВА СУПУТНИКА!
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02.03.2023 15:42 Відповісти
люблю заходить под такие новости,где диванные ганералисимусы и патриоты,которые за 30 лет независимости палец об палец не ударили ради Украины,а теперь тем более ничего не делают,сидят и наваливают говна на вентилятор в новостях о том что кто то собирает деньги и помогает украинцам
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02.03.2023 14:13 Відповісти
А може треба ще й трохи розбиратись, хто допомагає, а хто як притула кладе в кишені, нє? Де ті спартани, 100 штук, ***! Та того притулу за таке мало повісить на гілляці.
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02.03.2023 14:31 Відповісти
Звичайно треба розбиратися,але проста людина з дивану посилаючись на новини і не знаючи того,що в реальності відбувається на самому ділі не може в цьому розібратися аж ніяк, для цього є державні органи котрі в разі порушення законодавства про це мають дбати, а люди з своїх кухонь можуть собі додумувати любі зради і конспірологічні задуми, які до реальності ніякого відношення не будуть мати,так як кацапи сидячи на дивані і дивлячись телевізор вирішили,шо в Україні нацисти бо їм так сказали з екранів.
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02.03.2023 14:37 Відповісти
Новина про Вакарчука, а ви Притулу сюди приплели. Святослав робить те, що добре у нього виходить. Дякуємо, що вдалось зібрати гроші для України. Головне нехай простежить, щоб використали їх за призначенням.
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02.03.2023 14:39 Відповісти
Veli4ezna Povaga S.Vakar4uku ! Dyakuemo za blagodiyni koncerti u Nime44ini u 2022 !
Slava Ukraini !
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02.03.2023 14:39 Відповісти
09.10. 2022 в Обертині відбувся концерт Національного ансамблю "Гуцулія". На скриньку для ЗСУ люди зібрали 26 193 гривні. Новопризначений Ткаченком керівний ансамблю Валерій Дебелий вилучив вкрав з цієї суми 10 000 гривень. А що на це Міністр Ткаченко? А нічого!
Таваріщь Ткачєнка! Зять генерала КГБ Ролдугіна, Дебелий, під час війни обікрав солдатів! Ти, курва, чуєш?!

І тиша...
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02.03.2023 14:44 Відповісти
умничка!!!!
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02.03.2023 17:30 Відповісти
 
 