Вакарчук: На благодійному концерті в Лондоні зібрали 147 млн грн допомоги

Святослав Вакарчук зібрав на благодійному акустичному концерті в Лондоні 147 млн грн допомоги.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Виступ відвідали Його Королівська Високість Герцог Глостерський принц Річард, Девід Ратлі, член парламенту , парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великобританії, Ральф Гудейл, Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві та інші високі гості.

"Під час ‘A Night for Ukraine’ я розповідав про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в шелтерах та госпіталях. Співав різне: і пісні Океану Ельзи, і шось нове, і навіть українські народні", - розповів Вакарчук.

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Зібрані кошти підуть на придбання медичного обладнання та відбудову постраждалих в результаті бойових дій українських лікарень.

"Скажу, як є: радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до Перемоги", - додав співак.

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