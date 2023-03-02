Вакарчук: На благодійному концерті в Лондоні зібрали 147 млн грн допомоги
Святослав Вакарчук зібрав на благодійному акустичному концерті в Лондоні 147 млн грн допомоги.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Виступ відвідали Його Королівська Високість Герцог Глостерський принц Річард, Девід Ратлі, член парламенту , парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великобританії, Ральф Гудейл, Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві та інші високі гості.
"Під час ‘A Night for Ukraine’ я розповідав про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в шелтерах та госпіталях. Співав різне: і пісні Океану Ельзи, і шось нове, і навіть українські народні", - розповів Вакарчук.
Зібрані кошти підуть на придбання медичного обладнання та відбудову постраждалих в результаті бойових дій українських лікарень.
"Скажу, як є: радий, що можу через свої виступи залучати і пряму фінансову допомогу, і кожного разу нагадувати країнам світу, що ми вдячні за підтримку та потребуємо її ще, аби разом й далі продовжувати боротьбу до Перемоги", - додав співак.
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Ше питання будуть?
Slava Ukraini !
вилучиввкрав з цієї суми 10 000 гривень. А що на це Міністр Ткаченко? А нічого!
Таваріщь Ткачєнка! Зять генерала КГБ Ролдугіна, Дебелий, під час війни обікрав солдатів! Ти, курва, чуєш?!
І тиша...