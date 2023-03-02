Україна вже перевершує усі критерії НАТО, - євродепутат Кубілюс

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україні вже не потрібен ніякий план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона вже відповідає більшості критеріїв.

Про це він заявив в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, дещо треба розвивати – зокрема, цивільний контроль над збройними силами, який важливий для демократій. Але Україна вже показала, що ваша військова сила, військова організація перевершують усі натівські критерії. Тож я не думаю, що тут потрібно говорити про критерії", - сказав Кубілюс.

За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі в липні може бути зроблена підготовча робота для прийняття України, а вже наступного року у Вашингтоні можна ухвалити остаточне рішення.

"І коли хто-небудь каже: "Може, дати Україні не членство, а план дій?", то я відповідаю, що план дій потрібен не Україні, а деяким західним столицям, щоб у них змінилося розуміння ситуації, щоб вони відмовилися від оцього: "Не треба провокувати Путіна", - додав євродепутат.

Також читайте: Столтенберг: На саміті НАТО влітку узгодять нові кроки підтримки України