УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13299 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 146 13

Україна вже перевершує усі критерії НАТО, - євродепутат Кубілюс

нато

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україні вже не потрібен ніякий план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона вже відповідає більшості критеріїв.

Про це він заявив в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Звісно, дещо треба розвивати – зокрема, цивільний контроль над збройними силами, який важливий для демократій. Але Україна вже показала, що ваша військова сила, військова організація перевершують усі натівські критерії. Тож я не думаю, що тут потрібно говорити про критерії", - сказав Кубілюс.

За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі в липні може бути зроблена підготовча робота для прийняття України, а вже наступного року у Вашингтоні можна ухвалити остаточне рішення.

"І коли хто-небудь каже: "Може, дати Україні не членство, а план дій?", то я відповідаю, що план дій потрібен не Україні, а деяким західним столицям, щоб у них змінилося розуміння ситуації, щоб вони відмовилися від оцього: "Не треба провокувати Путіна", - додав євродепутат.

Також читайте: Столтенберг: На саміті НАТО влітку узгодять нові кроки підтримки України

Автор: 

НАТО (6512) членство в НАТО (1736) Кубілюс Андрюс (56)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
якби ракети не просрали деякі наші дєятєлі
показати весь коментар
02.03.2023 14:48
+3
Бо ЗСУ - це і є перша армія світу. Якби ж ще своє озброєння в асфальт не закатали, хєр би кацапи до нас полізли із повномасштабною війною.
показати весь коментар
02.03.2023 14:43
+2
По корупції вже геть далеко перевершили
показати весь коментар
02.03.2023 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НАТО уже вступило в Украину = член Украины
показати весь коментар
02.03.2023 14:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HZmpxsH1gDM
показати весь коментар
02.03.2023 14:35 Відповісти
якби це було справді так, то такі, як Ґлен Ґрант, не писали б статті на кшталт Що має зробити Генштаб ЗСУ та Міноборони, щоб різко скоротити кількість загиблих Джерело: https://censor.net/ua/r3402959
показати весь коментар
02.03.2023 14:41 Відповісти
Бо ЗСУ - це і є перша армія світу. Якби ж ще своє озброєння в асфальт не закатали, хєр би кацапи до нас полізли із повномасштабною війною.
показати весь коментар
02.03.2023 14:43 Відповісти
якби ракети не просрали деякі наші дєятєлі
показати весь коментар
02.03.2023 14:48 Відповісти
Чому не називаєш цих "діячів" своїми іменами?
Пиши прямо - ЗЕ команда начолі з їх Лідором (Оманським)
показати весь коментар
02.03.2023 16:03 Відповісти
зе команда в той час з букваря самокрутки курила
показати весь коментар
03.03.2023 10:27 Відповісти
особливо по озброєнню .та й по всьому іншому також
показати весь коментар
02.03.2023 14:46 Відповісти
І тільки яйця псують цю ідилію.
показати весь коментар
02.03.2023 14:47 Відповісти
паршиві волохаті , пейсаті , зелені яйця
показати весь коментар
02.03.2023 15:09 Відповісти
По корупції вже геть далеко перевершили
показати весь коментар
02.03.2023 15:10 Відповісти
Що це за солодка патока? Україна відстала в усіх відношеннях. В МО процвітає корупція і повернувся радянський дебілізм разом з відставниками.
показати весь коментар
02.03.2023 15:32 Відповісти
НАТО створювалося, щоб протистояти срср. Україна одна протистоїть своїми силами, з допомогою зброєю і фінансами партнерів, цьому злу. Відповідно, одна Україна виконує силову функцію усього НАТО зараз по факту.
показати весь коментар
02.03.2023 17:16 Відповісти
 
 