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Столтенберг: На саміті НАТО влітку узгодять нові кроки підтримки України

столтенберг

Країни-члени НАТО на літньому саміті у Вільнюсі можуть домовитись про нові кроки підтримки України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він вважає, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдність НАТО у підтримці України.

"Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом", - сказав генсек НАТО.

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Столтенберг також сподівається, що союзники узгодять нові плани регіональної безпеки, нову модель сил та збільшення інвестицій в оборону.

"Поки що жодних рішень не прийнято, але я думаю, що поріг у 2% від валового внутрішнього продукту має бути не стелею, а підлогою, мінімальними витратами на оборону", - додав він.

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Генсек НАТО також нагадав, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

"Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває у розпалі війни", - додав він.

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Поки в країні війна і "подолана" корупція в усіх ланках влади, НАТО і ЄС для нас залишаться недосяжною метою.
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01.03.2023 13:47 Відповісти
У липні Столенберг мае прийняти Україну в НАТО - це йому було би історично в плюс . І Україна в честь нього вулицю назве
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01.03.2023 13:48 Відповісти
Для цього треба щоб до липня росії не існувало як держави. В інакшому випадку ні.
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01.03.2023 13:52 Відповісти
Так о развале раши вже даже Китай заговорив
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01.03.2023 14:06 Відповісти
да выбрось ты из головы это дерьмо китай...!
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01.03.2023 14:36 Відповісти
Поки існує ********** паРаша, Україну в НАТо не приймуть. Коли режим ***** завалиться - можливо. Якщо завалиться усі паРаша - 100% візьмуть.
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01.03.2023 14:05 Відповісти
Ну да -- ім можна і влітку а нам ше потрібно дожити .
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01.03.2023 14:11 Відповісти
 
 