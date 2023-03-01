Столтенберг: На саміті НАТО влітку узгодять нові кроки підтримки України

Країни-члени НАТО на літньому саміті у Вільнюсі можуть домовитись про нові кроки підтримки України.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він вважає, що зустріч у Вільнюсі продемонструє єдність НАТО у підтримці України.

"Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки та заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом", - сказав генсек НАТО.

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Столтенберг також сподівається, що союзники узгодять нові плани регіональної безпеки, нову модель сил та збільшення інвестицій в оборону.

"Поки що жодних рішень не прийнято, але я думаю, що поріг у 2% від валового внутрішнього продукту має бути не стелею, а підлогою, мінімальними витратами на оборону", - додав він.

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Генсек НАТО також нагадав, що запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

"Я твердо вірю, що це буде сильним знаком нашої солідарності, підтримки, яку союзники надають Україні, і я сподіваюся, що пан Зеленський зможе бути присутнім. Звичайно, це залежатиме від ситуації в Україні, яка все ще перебуває у розпалі війни", - додав він.