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Столтенберг: На саммите НАТО летом согласуют новые шаги поддержки Украины

столтенберг

Страны-члены НАТО на летнем саммите в Вильнюсе могут договориться о новых шагах поддержки Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он считает, что встреча в Вильнюсе продемонстрирует единство НАТО в поддержке Украины.

"Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, о долгосрочной поддержке Украины, о расширении нашего партнерства с Альянсом", - сказал генсек НАТО.

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Столтенберг надеется, что союзники согласуют новые планы региональной безопасности, новую модель сил и увеличение инвестиций в оборону.

"Пока никаких решений не принято, но я думаю, что порог в 2% от валового внутреннего продукта должен быть не потолком, а полом, минимальными затратами на оборону", - добавил он.

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Генсек НАТО напомнил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите.

"Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в разгаре войны", - добавил он.

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Поки в країні війна і "подолана" корупція в усіх ланках влади, НАТО і ЄС для нас залишаться недосяжною метою.
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01.03.2023 13:47 Ответить
У липні Столенберг мае прийняти Україну в НАТО - це йому було би історично в плюс . І Україна в честь нього вулицю назве
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01.03.2023 13:48 Ответить
Для цього треба щоб до липня росії не існувало як держави. В інакшому випадку ні.
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01.03.2023 13:52 Ответить
Так о развале раши вже даже Китай заговорив
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01.03.2023 14:06 Ответить
да выбрось ты из головы это дерьмо китай...!
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01.03.2023 14:36 Ответить
Поки існує ********** паРаша, Україну в НАТо не приймуть. Коли режим ***** завалиться - можливо. Якщо завалиться усі паРаша - 100% візьмуть.
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01.03.2023 14:05 Ответить
Ну да -- ім можна і влітку а нам ше потрібно дожити .
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01.03.2023 14:11 Ответить
 
 