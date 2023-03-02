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Новини
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Парламент Молдови ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні

молдова

Парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

За декларацію проголосували 55 депутатів від партії "Дія та солідарність" (PAS). Раніше блок комуністів та соціалістів на знак протесту залишив засідання парламенту. Депутати від партії "Шор" спочатку не брали участь у засіданні.

У декларації наголошується, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну, нічим не спровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабне вторгнення.

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У документі наголошується, що дії Росії — це воєнний злочин і кричуще, грубе порушення принципів міжнародного права. Автори проєкту закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні та беззастережно вивести всі військові сили та техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

Група депутатів PAS зареєструвала у парламенті проєкт декларації 24 лютого, у річницю початку військового вторгнення росії в Україну. 1 березня блок ПКРМ-ПСРМ зареєстрував свою декларацію про гарантії збереження миру в Молдові. Депутат-комуніст Володимир Воронін запропонував створити спеціальну комісію, яка розробить єдину декларацію, але цю пропозицію не підтримала більшість. Спікер парламенту Ігор Гросу запропонував комуністам та соціалістам набратися сміливості та "почати називати речі своїми іменами".

Після цього депутати блоку комуністів та соціалістів залишили залу засідання. Декларація була прийнята у присутності лише депутатів парламентської більшості.

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Автор: 

агресія (1195) декларація (1434) Молдова (2086) Україна (5951)


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Топ коментарі
+11
Миттева реакція!
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02.03.2023 14:56
+8
Молдова - так тримати! Курс вірний!
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02.03.2023 14:57
+4
Вот где клоака.
СССР 2, воронины додоны...
Но вино зачетное.
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02.03.2023 14:57
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Миттева реакція!
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02.03.2023 14:56 Відповісти
🧑‍🦽
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02.03.2023 14:58 Відповісти
Ваня, там вас, путіних, до фіга у парламенті Молдови. 30 років із Молодови соки сосали.
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02.03.2023 16:13 Відповісти
Молдова - так тримати! Курс вірний!
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02.03.2023 14:57 Відповісти
Вот где клоака.
СССР 2, воронины додоны...
Но вино зачетное.
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02.03.2023 14:57 Відповісти
Закрили б кацапські СМІ, то й подало б в країні.
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02.03.2023 14:57 Відповісти
Дякуємо. Здається нічого, але дуже багато!
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02.03.2023 15:01 Відповісти
Браво Молдова! Наскільки нікчемною буде,тепер,виглядати улюблена відмовка Їзраїлю "ми не у НАТО ,нам загрожує московія"!
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02.03.2023 15:02 Відповісти
Сміливо, враховуючи економічне становище і залежність від газу та електроенергії.
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02.03.2023 15:02 Відповісти
мало того, що Зе-дибіл максимально послабив Україну перед вторгненням, так воно робить все, що б ми на цій війні не вижили👇

Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1631277294588239873 2 хв

На слушаниях в конгрессе США трамписты атаковали представителей Пентагона, поставив под вопрос правомочность помощи Украине, обвинив офиц президента Украины и министерство обороны Украины в коррупции и воровстве
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02.03.2023 15:02 Відповісти
те 10-12 даунисто трамписто роли не играют особой,там есть и классические республиканцы аля Рейган ,Маккейн)
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02.03.2023 15:10 Відповісти
Неодноразово вже про це говорив. Зе-шобла вбиває одним пострілом двох зайців: нещадно грабує країну, задовольняючи власні інтереси, і тим самим виконує завдання кремля, створюючи розбрат всередині суспільства, послаблюючи ЗСУ і викликаючи недовіру з боку західних партнерів. Ось і думай-ТЕ, наскільки затягнеться ця війна, коли на чолі України стоять колаборанти, корупціонери і відверті вороги.
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02.03.2023 15:12 Відповісти
Отсюда нужно сделать выводы на когора ботают такие как ты которые обвиняют украинскую власть в воровстве и расхищении военного имущества. Трамписты и кремлевская агентура ссылается на тварей сидящих в Украине и каждый день печатающих гадости против власти
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02.03.2023 15:17 Відповісти
продаю яйця за 16 гривень з штуку - на гривню дешевше ніж міністр оборони Реніков - купиш оптом віддам за 15
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02.03.2023 15:22 Відповісти
Предложи свои яйца собакам если ты уже импотент и они тебе не надо
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02.03.2023 15:26 Відповісти
Мощно!
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02.03.2023 15:07 Відповісти
В Молдові є ліс? Бо мало б щось здохнути.
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02.03.2023 15:10 Відповісти
Кукурудзи (папшой - молд.) там багато. Але вони і там майстерно ховаються.
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03.03.2023 18:58 Відповісти
Молдові респект ! Хоч і з запізненням але там ситуація складна. русоскот досі рулить і буде вчиняти антимолдовські і антиукраїські провакації.
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02.03.2023 15:15 Відповісти
Не пройшло і 10 років. Що вирішили собі соломки підсилити, щоб в разі чого Україна "памаги, хулиганы зрения лишают". Відчули уйх біля сраки, так тепер свою сраку "буями" відгородити вирішили. Ох в сусіди☹️
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02.03.2023 15:19 Відповісти
Молдові треба брати план дій я у прибалтів-
Камунісов в мавзолеи , росканали в анали...
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02.03.2023 15:21 Відповісти
Еще бы русогниль депортировали...
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02.03.2023 16:17 Відповісти
Запахло шмаленим то відразу прийняли,а рік назад не поспішали
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02.03.2023 16:21 Відповісти
Молдові потрібно негайно об'явити воєнні збори і інші речі нац безпеки ,
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02.03.2023 16:53 Відповісти
Наступним шагом має бути прохання до України у звільненні Приднестрів'я від московитів.
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02.03.2023 17:18 Відповісти
... і повернення до складу України, як це було раніше.
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02.03.2023 18:25 Відповісти
 
 