Парламент Молдови ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні

Парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker.

За декларацію проголосували 55 депутатів від партії "Дія та солідарність" (PAS). Раніше блок комуністів та соціалістів на знак протесту залишив засідання парламенту. Депутати від партії "Шор" спочатку не брали участь у засіданні.

У декларації наголошується, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну, нічим не спровоковану та невиправдану агресивну війну проти України, яка 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабне вторгнення.

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У документі наголошується, що дії Росії — це воєнний злочин і кричуще, грубе порушення принципів міжнародного права. Автори проєкту закликають Росію негайно припинити військові дії в Україні та беззастережно вивести всі військові сили та техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

Група депутатів PAS зареєструвала у парламенті проєкт декларації 24 лютого, у річницю початку військового вторгнення росії в Україну. 1 березня блок ПКРМ-ПСРМ зареєстрував свою декларацію про гарантії збереження миру в Молдові. Депутат-комуніст Володимир Воронін запропонував створити спеціальну комісію, яка розробить єдину декларацію, але цю пропозицію не підтримала більшість. Спікер парламенту Ігор Гросу запропонував комуністам та соціалістам набратися сміливості та "почати називати речі своїми іменами".

Після цього депутати блоку комуністів та соціалістів залишили залу засідання. Декларація була прийнята у присутності лише депутатів парламентської більшості.

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