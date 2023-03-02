На окупованій Херсонщині намагаються мілітаризувати українських дітей, - Соболевський
У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти змушують українських дітей вступати в "Юнармію".
Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз продовження цього театру абсурду – "Юнармія" в Генічеському районі, коли наших діточок змушують вдягати дитячу військову форму і цей мілітаризм, який окупанти з дитинства намагаються прищепити – вони зараз намагаються цю картинку робити у Генічеському районі", - каже Соболевський.
Він також зазначив, що на захопленій росіянами території ворог чинить тиск на батьків, щоб вони віддали дітей до так званих "російських шкіл".
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albano miner
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