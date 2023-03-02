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На окупованій Херсонщині намагаються мілітаризувати українських дітей, - Соболевський

юнармия

У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти змушують українських дітей вступати в "Юнармію".

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз продовження цього театру абсурду – "Юнармія" в Генічеському районі, коли наших діточок змушують вдягати дитячу військову форму і цей мілітаризм, який окупанти з дитинства намагаються прищепити – вони зараз намагаються цю картинку робити у Генічеському районі", - каже Соболевський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники планують проведення комплексу фільтраційних заходів в окупованому Генічеському районі Херсонщини, - Соболевський

Він також зазначив, що на захопленій росіянами території ворог чинить тиск на батьків, щоб вони віддали дітей до так званих "російських шкіл".

Автор: 

окупація (6740) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5851)


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..і хто там щЕ готовий до компромісів з ****** за рахунок України та Українців?
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02.03.2023 15:51 Відповісти
...здається я догадуюсь хто...
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02.03.2023 16:11 Відповісти
На Бомбасі вони роками до цього йшли. Тепер вже не ховають своїх злодійських намірів.
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02.03.2023 15:56 Відповісти
Достойные продолжатели дела Гитлера.

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02.03.2023 16:00 Відповісти
Дорого мы заплатили и еще заплатим за зеленое предательство. Стер один га@дон границы в своей голове.
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02.03.2023 15:58 Відповісти
 
 