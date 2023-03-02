На окупованій Херсонщині намагаються мілітаризувати українських дітей, - Соболевський

У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти змушують українських дітей вступати в "Юнармію".

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз продовження цього театру абсурду – "Юнармія" в Генічеському районі, коли наших діточок змушують вдягати дитячу військову форму і цей мілітаризм, який окупанти з дитинства намагаються прищепити – вони зараз намагаються цю картинку робити у Генічеському районі", - каже Соболевський.

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Він також зазначив, що на захопленій росіянами території ворог чинить тиск на батьків, щоб вони віддали дітей до так званих "російських шкіл".