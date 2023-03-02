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Байден і фон дер Ляєн наступного тижня обговорять підтримку України

байден,ляєн

Президент США Джо Байден наступного тижня зустрінеться з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед тем обговорення - допомога Україні.

Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Джо Байден з нетерпінням чекає можливості привітати президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Білому домі в п’ятницю, 10 березня. Лідери обговорять тісну співпрацю між США та Євросоюзом щодо підтримки України, яка захищає свій суверенітет та демократію, а також притягнення РФ до відповідальності за її агресію", - зазначається в заяві адміністрації США.

За інформацією Білого дому, сторони також обговорять інші виклики міжнародній безпеці, в тому числі з боку Китаю.

Крім того, під час зустрічі йтиметься про спільну відповідь на виклики кліматичної кризи, питання енергобезпеки Європи, зменшення залежності від російського викопного палива та прискорення переходу на "зелені" джерела.

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Автор: 

Байден Джо (2892) Єврокомісія (2175) США (23310) фон дер Ляєн Урсула (790)


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02.03.2023 23:48 Відповісти
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02.03.2023 23:49 Відповісти
Пощастило нам з президентом Америки.
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03.03.2023 00:03 Відповісти
 
 