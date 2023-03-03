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Окупанти утримують у "таборах перевиховання" 6 тис. українських дітей, - Лубінець

россия,пропаганда,зет

Російські окупанти утримують у так званих "таборах перевиховання" приблизно 6 тисяч українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми знайшли підтвердження нещодавно оприлюдненої доповіді однієї з громадських організацій про те, що на території РФ створено 43 так званих "освітніх таборів", де тримають дітей, які, на думку РФ, є найбільш патріотично налаштованими до України. За нашими даними, нині там перебувають близько 6 тис. дітей, де на них вчиняють тиск психологічного та фізичного характеру", - заявив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що депортованим дітям забороняють спілкуватись українською мовою, у них забирають українські документи, їх незаконно всиновлюють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни депортували понад 16 тис. українських дітей, вдалося повернути 307, - генпрокурор Костін

Автор: 

діти (5130) окупація (6740) Лубінець Дмитро (614)


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Топ коментарі
+3
психіка дитини така, що за рік можна зробити психічно хвору людину і виправити це буде надзвичайно важко,у високопосадовців я б спитав як ви допустили до такого?
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03.03.2023 00:13
+3
Та що ж це за нелюди! Ненавиджу тварі.
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03.03.2023 00:36
+1
Всі хто молодше 10 років втрачені навіки.
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03.03.2023 00:30
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психіка дитини така, що за рік можна зробити психічно хвору людину і виправити це буде надзвичайно важко,у високопосадовців я б спитав як ви допустили до такого?
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03.03.2023 00:13 Відповісти
Треба брати приклад. В такого народу гоблінів як росіяни не повинно залишитись ніяких личинусів. Всіх треба в табори на перевиховання. Інакше з них так і виростуть гобліни. І що головне це наше права раз так росіяни роблять з українськими дітьми. Відповідь має бути мінімум симетрична.
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03.03.2023 00:15 Відповісти
Всі хто молодше 10 років втрачені навіки.
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03.03.2023 00:30 Відповісти
Не правда.
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03.03.2023 06:50 Відповісти
На жаль це так. Після 10 людину вже не можна позбавити памяті та ідентичності. Найкращий вік для "перепрошивки" з 5 до 9.
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03.03.2023 07:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lxSxtcwaBuY
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03.03.2023 00:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EIeRc_sf_M4 трохи гумору з фронту
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03.03.2023 01:14 Відповісти
Та що ж це за нелюди! Ненавиджу тварі.
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03.03.2023 00:36 Відповісти
Кацапи кажуть, що переговори при врахуванні "нових реалій". І нові і старі реалії - це визнаний всіма кордон на 1991 рік. Тільки це реалії.
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03.03.2023 01:45 Відповісти
 
 