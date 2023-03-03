Окупанти утримують у "таборах перевиховання" 6 тис. українських дітей, - Лубінець

Російські окупанти утримують у так званих "таборах перевиховання" приблизно 6 тисяч українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми знайшли підтвердження нещодавно оприлюдненої доповіді однієї з громадських організацій про те, що на території РФ створено 43 так званих "освітніх таборів", де тримають дітей, які, на думку РФ, є найбільш патріотично налаштованими до України. За нашими даними, нині там перебувають близько 6 тис. дітей, де на них вчиняють тиск психологічного та фізичного характеру", - заявив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що депортованим дітям забороняють спілкуватись українською мовою, у них забирають українські документи, їх незаконно всиновлюють.

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