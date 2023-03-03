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Росія має повністю вивести війська із Запорізької АЕС, - Євросоюз

заес

Російська Федерація має вивести свої війська та техніку із Запорізької атомної електростанції, яка належить Україні.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з нещодавніми вибухами біля Запорізької атомної електростанції та продовженням дій Росії з незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції", - йдеться у заяві.

Також у ЄС наголосили, що "безвідповідальна ядерна риторика Росії є абсолютно неприйнятною".

"Ми підтримуємо зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії, спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, в тому числі шляхом постійної присутності експертів МАГАТЕ та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї і прилеглої інфраструктури", - зазначається у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники розмістили у бомбосховищі ЗАЕС понад 600 мобілізованих та курсантів, - "Енергоатом"

Крім того, Євросоюз нагадав про свою вимогу, щоб "Росія негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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атомна енергетика (513) Євросоюз (13632) Запорізька АЕС (1420)


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абсурд, ОБСЄ мля и прочие организации где агрессор и террорист имеет право голоса
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03.03.2023 00:29 Відповісти
А хто здав ЗАЕС без бою?
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03.03.2023 00:31 Відповісти
Якби тільки ЗАЕС. Там майже весь південний схід (як в 2014-му планувалась т.з. новоросія) здали без бою. Виключенням був Маріуполь. Дивом втримали Харків, Миколаїв та Одесу...
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03.03.2023 01:05 Відповісти
А якщо не виведуть ?А нічого що російські держкомпанії будують атомні енергооб'єкти у ЕС?Вимагайте реальних санкцій для рф!
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03.03.2023 01:21 Відповісти
Уровень обеспокоенности 40 мкМеркель. Не помню ни одной войны выигранной обеспокоенностью, но вы не прекращайте, старайтесь.
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03.03.2023 01:23 Відповісти
Хрень не неси. Если бы они только выражали обеспокоенность, то уже не было бы Украины.
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03.03.2023 02:38 Відповісти
експертів до біса і в США і в ЄС... Атомні електростанції по всій Україні стоять, але, знаючи про початок війни рашки проти України, ніхто не згадав про ядерну загрозу під час вторгнення перед війною.. А АЕС мали б бути захищенні військами ООН, або виробленною стратегію в недопущенні війни з дня коли стало відомо США про війну. Україну вже свідовомо зарахували до нової СССРаки хкуйла.
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03.03.2023 08:55 Відповісти
 
 