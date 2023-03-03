Росія має повністю вивести війська із Запорізької АЕС, - Євросоюз

Російська Федерація має вивести свої війська та техніку із Запорізької атомної електростанції, яка належить Україні.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з нещодавніми вибухами біля Запорізької атомної електростанції та продовженням дій Росії з незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції", - йдеться у заяві.

Також у ЄС наголосили, що "безвідповідальна ядерна риторика Росії є абсолютно неприйнятною".

"Ми підтримуємо зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії, спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, в тому числі шляхом постійної присутності експертів МАГАТЕ та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї і прилеглої інфраструктури", - зазначається у заяві.

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Крім того, Євросоюз нагадав про свою вимогу, щоб "Росія негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".