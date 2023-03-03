США ввели санкції проти компаній з Росії, Білорусі та Китаю

Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед яких представники Росії, Білорусі та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

З російських компаній під нові обмеження потрапила DMT Electronics, яка, згідно з відкритими даними, є постачальником електронних компонентів та контрольно-вимірювального обладнання. Також до списку потрапила білоруська компанія DMT Trading LLC.

Найбільше санкції торкнулися підприємств з Китаю - 28, Пакистану та М'янми.

"У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США", - зазначили у Мінфіні США.

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