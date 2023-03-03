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Новини Санкції проти Росії
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США ввели санкції проти компаній з Росії, Білорусі та Китаю

санкції

Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед яких представники Росії, Білорусі та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

З російських компаній під нові обмеження потрапила DMT Electronics, яка, згідно з відкритими даними, є постачальником електронних компонентів та контрольно-вимірювального обладнання. Також до списку потрапила білоруська компанія DMT Trading LLC.

Найбільше санкції торкнулися підприємств з Китаю - 28, Пакистану та М'янми.

"У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США", - зазначили у Мінфіні США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу закликають ОАЕ припинити експорт електроніки до РФ, - Financial Times

Автор: 

Білорусь (7963) Китай (4680) росія (65883) санкції (12058) США (23310)


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Цікаво, як ******* далі збирається насмоктувати гроші у ворогів України та США...
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03.03.2023 01:07 Відповісти
Двоякі відчуття від данних санкцій, хотілось би, щоб для піні це був попереджувальний постріл, і на цьому все залишилося....
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03.03.2023 06:12 Відповісти
 
 