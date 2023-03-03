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США ввели санкції проти компаній з Росії, Білорусі та Китаю
Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо 37 компаній, серед яких представники Росії, Білорусі та Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
З російських компаній під нові обмеження потрапила DMT Electronics, яка, згідно з відкритими даними, є постачальником електронних компонентів та контрольно-вимірювального обладнання. Також до списку потрапила білоруська компанія DMT Trading LLC.
Найбільше санкції торкнулися підприємств з Китаю - 28, Пакистану та М'янми.
"У цьому переліку містяться юридичні особи, щодо яких є розумні підстави вважати, що вони залучені до діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики США", - зазначили у Мінфіні США.
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Герхард
показати весь коментар03.03.2023 01:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Олександр Гуменюк #550944
показати весь коментар03.03.2023 06:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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