США ввели санкции против компаний из России, Беларуси и Китая
Министерство торговли США ввело санкции в отношении 37 компаний, среди которых представители России, Беларуси и Китая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая согласно открытым данным является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования. Также в список попала белорусская компания DMT Trading LLC.
Больше санкции коснулись предприятий из Китая - 28, Пакистана и Мьянмы.
"В этом перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США", - отметили в Минфине США.
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