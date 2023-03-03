США ввели санкции против компаний из России, Беларуси и Китая

Министерство торговли США ввело санкции в отношении 37 компаний, среди которых представители России, Беларуси и Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Из российских компаний под новые ограничения попала DMT Electronics, которая согласно открытым данным является поставщиком электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования. Также в список попала белорусская компания DMT Trading LLC.

Больше санкции коснулись предприятий из Китая - 28, Пакистана и Мьянмы.

"В этом перечне содержатся юридические лица, в отношении которых есть разумные основания полагать, что они вовлечены в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики США", - отметили в Минфине США.

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