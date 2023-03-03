Україна використовує мобільні ДНК-комплекси для ідентифікації загиблих, - The Independent

Мобільні лабораторії, які використовує Україна для ідентифікації загиблих, дозволяють скоротити тривалість процедури до кількох годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Independent.

За даними видання, такі лабораторії дозволяють за кілька хвилин вивчити зразки ДНК загиблої людини. The Independent відзначає, що до війни для обробки ДНК необхідно було відправляти зразки на захід України або за кордон, що могло розтягнути процес ідентифікації на роки, однак завдяки мобільним лабораторіям "результат може бути миттєвим".

Мобільні ДНК-лабораторії були надані Україні західними донорами, включаючи уряд Франції та Фонд Воррена Баффета. Вони пересуваються країною в поліцейських фургонах.

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"Раніше через величезну кількість загиблих була велика черга на аналіз ДНК у лабораторіях, які ми мали на заході України", - повідомив виданню Сергій Болвінов, начальник Головного слідчого управління в Харківській обласній поліції.