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Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - ОВА

дніпропетровщина

Російські загарбники не припиняють обстрілювати цивільне населення Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі агресор двічі цілив по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Загиблих та постраждалих через ворожу атаку немає", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники обстежують території, де сталися прильоти, та з’ясовують наслідки ударів.

Автор: 

обстріл (29006) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3831)


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Мирне небо над головами кацапів які двома лапами голосують за знищення українців та їх майна в Україні починає дратувати. Їм виходить можна бо вони "руzкіє", а нам ніззя. Бо ми лохи? Тобто "тєрпіли"? Цікаво як би реагували американці якби з Мексики по їх мирному населенню через кордон почали лупити з мінометів та гармат? Виходить ЯО нам необхідне як індульгенція на знищення кацапів конвенційними методами, бо тоді всі міжнародні оглядачі скажуть "терпіть кацапи бо може бути гірше"... Вас не вражає така позиція? І ще... якщо якось потраплю на Байкове помочусь на могилку кравчука...
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03.03.2023 07:57 Відповісти
 
 