Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - ОВА
Російські загарбники не припиняють обстрілювати цивільне населення Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі агресор двічі цілив по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада.
Загиблих та постраждалих через ворожу атаку немає", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники обстежують території, де сталися прильоти, та з’ясовують наслідки ударів.
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НБ
показати весь коментар03.03.2023 07:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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