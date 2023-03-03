Вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - ОВА

Російські загарбники не припиняють обстрілювати цивільне населення Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі агресор двічі цілив по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Загиблих та постраждалих через ворожу атаку немає", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники обстежують території, де сталися прильоти, та з’ясовують наслідки ударів.