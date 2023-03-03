В Україні забруднені понад 5 млн гектар сільськогосподарських земель через війну

Велика кількість української землі непридатна до використання. Внаслідок війни вони заміновані, забруднені вибухонебезпечними залишками або ж на них тривають бойові дії.

Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний вебпортал парламенту України

"За останньою інформацією від ОВА - йдеться про близько 5 мільйонів гектар земель с/г призначення, які потребують обстеження, та можуть бути забрудненими", - йдеться в повідомленні.

За словами народного депутата, для швидшого розмінування Україна залучає міжнародні організації. Зокрема, представники Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) планують на 2023 рік виділити близько 50 мільйонів доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів. Їх використовуватимуть для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами українських територій.

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"Через замінування або наявність у землях с/г призначення небезпечних предметів їх неможливо засіяти. Наприклад, озимих культур засіяли всього на площі 4, 5 мільйонів гектар, хоча минулого року ці культури висіяли на 7, 7 мільйонах гектар. Це напряму впливає на продовольчу стабільність країни. Тому сьогодні наше першочергове завдання за допомогою міжнародних партнерів створити умови для розмінування землі малих та середніх аграріїв, які не мають можливостей зробити це самостійно", - зазначив Гайду.