Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, - Reuters
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден сьогодні проведуть переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За даними американського чиновника, Байден та Шольц зустрінуться у Вашингтоні та проведуть конфіденційні переговори в Білому домі.
"Обидва лідери хотіли, щоб це була зустріч на робочому рівні, хотіли, щоб вона була дуже глибокою, зосередженою на питаннях України", - зазначив він.
За даними видання, головною темою переговорів буде додаткова військова допомога Україні, яка готується до нового російського наступу найближчими тижнями.
У день візиту Шольца Вашингтон має оголосити про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
За словами чотирьох американських чиновників та інших джерел, Шольц прибуває в той момент, коли Сполучені Штати обговорюють можливості запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у війні в Україні.
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