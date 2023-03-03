Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, - Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден сьогодні проведуть переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За даними американського чиновника, Байден та Шольц зустрінуться у Вашингтоні та проведуть конфіденційні переговори в Білому домі.

"Обидва лідери хотіли, щоб це була зустріч на робочому рівні, хотіли, щоб вона була дуже глибокою, зосередженою на питаннях України", - зазначив він.

За даними видання, головною темою переговорів буде додаткова військова допомога Україні, яка готується до нового російського наступу найближчими тижнями.

У день візиту Шольца Вашингтон має оголосити про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

За словами чотирьох американських чиновників та інших джерел, Шольц прибуває в той момент, коли Сполучені Штати обговорюють можливості запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у війні в Україні.

Також читайте: Найближчими тижнями Німеччина передасть Україні нові ЗСУ Gepard та систему IRIS-T, - Шольц