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Новости Война
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Шольц сегодня встретится с Байденом, обсудят помощь Украине, - Reuters

байден,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным американского чиновника, Байден и Шольц встретятся в Вашингтоне и проведут конфиденциальные переговоры в Белом доме.

"Оба лидера хотели, чтобы это была встреча на рабочем уровне, хотели, чтобы она была очень глубокой, сосредоточенной на вопросах Украины", – отметил он.

По данным издания, главной темой переговоров будет дополнительная военная помощь Украине, которая готовится к новому российскому наступлению в ближайшие недели.

В день визита Шольца Вашингтон должен объявить новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.

По словам четырех американских чиновников и других источников, Шольц прибывает в тот момент, когда Соединенные Штаты обсуждают возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России в войне в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия обсуждает с другими государствами гарантии безопасности для Украины, - Шольц

Байден Джо (2794) Германия (7036) США (27043) Шольц Олаф (912)


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Сьогодні будуть

Танки!?
Танки!?
Та-та-та
Танки !!!!! 🤗
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03.03.2023 09:27 Ответить
Американцам было наплевать и пофиг что было и происходило в Европе 20 века ...,но когда Черчилль объявил войну Гитлеру 2 сентября 1939 года, положение немного изменились,потом Черчилль прилетел в США в 1940 году и уговорил Рузвельта и Конгресс оказать военную помощь Британии...,и только после нападения японцев на Перл Харбор американцы проснулись от летаргического сна...🥱🇱🇷
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03.03.2023 09:38 Ответить
 
 