Шольц сегодня встретится с Байденом, обсудят помощь Украине, - Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным американского чиновника, Байден и Шольц встретятся в Вашингтоне и проведут конфиденциальные переговоры в Белом доме.

"Оба лидера хотели, чтобы это была встреча на рабочем уровне, хотели, чтобы она была очень глубокой, сосредоточенной на вопросах Украины", – отметил он.

По данным издания, главной темой переговоров будет дополнительная военная помощь Украине, которая готовится к новому российскому наступлению в ближайшие недели.

В день визита Шольца Вашингтон должен объявить новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.

По словам четырех американских чиновников и других источников, Шольц прибывает в тот момент, когда Соединенные Штаты обсуждают возможность введения санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России в войне в Украине.

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