Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Мережевих обмежень немає, - "Укренерго"
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом.
"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - йдеться у повідомленні.
На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі, підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль