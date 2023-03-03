Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Мережевих обмежень немає, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі, підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.

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