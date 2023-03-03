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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній. Мережевих обмежень немає, - "Укренерго"

енергетика

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 20 день поспіль і наразі не прогнозується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом.

"Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі, підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілів Полтавщини та Сумщини є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, - Укренерго

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енергетика (2611) електроенергія (6247) Укренерго (2715)


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Як дали звіздюлєй, так зразу дефіцит і зник.
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03.03.2023 10:48 Відповісти
Це вони ***** доповідають?ми і так бачимо.
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03.03.2023 10:48 Відповісти
Вот поэтому поляки тянут линию ЛЭПа ?
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03.03.2023 10:49 Відповісти
часть освободившихся имеют шансы попасть на фронт.
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03.03.2023 11:48 Відповісти
А поменше патякати не пробували, якась звітність чи що.
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03.03.2023 11:23 Відповісти
 
 