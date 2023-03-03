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Новости Война
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Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Сетевых ограничений нет, - "Укрэнерго"

енергетика

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20-й день подряд и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, потребление на уровне рабочего дня полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.

В Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения.

Энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме, повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов.

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Як дали звіздюлєй, так зразу дефіцит і зник.
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03.03.2023 10:48 Ответить
Це вони ***** доповідають?ми і так бачимо.
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03.03.2023 10:48 Ответить
Вот поэтому поляки тянут линию ЛЭПа ?
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03.03.2023 10:49 Ответить
часть освободившихся имеют шансы попасть на фронт.
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03.03.2023 11:48 Ответить
А поменше патякати не пробували, якась звітність чи що.
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03.03.2023 11:23 Ответить
 
 