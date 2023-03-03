Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Сетевых ограничений нет, - "Укрэнерго"
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20-й день подряд и пока не прогнозируется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, потребление на уровне рабочего дня полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом.
"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности. Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений", – говорится в сообщении.
В Донецкой области вследствие российских обстрелов есть повреждения в сетях оператора системы распределения.
Энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме, повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов.
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