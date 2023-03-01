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В ближайшее время Украина может возобновить экспорт электроэнергии, – "Укрэнерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

Украина уже в ближайшее время планирует решить вопрос обеспечения электроэнергией Одесского региона, что в перспективе позволит возобновить экспорт электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Вопрос экспорта рассматривается, мало того, я думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопросы экспорта", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что отказываться от идеи, которая принесла за период с июля по 10 октября около 6 млрд гривен только за право использовать трансграничное пересечение, достаточно неразумно. Но акцент и приоритет все равно должен быть смещен в сторону внутреннего потребителя.

"В ближайшее время мы ожидаем решения наиболее острой на сегодняшний день проблемы - Одесского региона. Я думаю, это станет триггером, который разблокирует вопрос возобновления экспорта", - добавил представитель "Укрэнерго".

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Автор: 

экспорт (878) Тарифы на электроэнергию (2172) Укрэнерго (659)


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Топ комментарии
+29
а тарифы на электрику поднимать - на часі?
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01.03.2023 19:39
+25
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01.03.2023 19:57
+16
ахуэнно особенно на фоне повышения цен для населения
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01.03.2023 19:45
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а тарифы на электрику поднимать - на часі?
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01.03.2023 19:39 Ответить
Тарифи на електрику та інтернет піднімають щоб ніщеброди повиздихали гадити у каментах
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01.03.2023 19:45 Ответить
А пенсионеры, которые 3к пенсии получают входят в состав тех нищебродов которые, по вашему мнению, должны выздыхать?
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01.03.2023 19:55 Ответить
Пенсионерам субсидия покрывает.
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01.03.2023 20:15 Ответить
А Ви її ще спробуйте оформити. Доречі, а якщо у пенсіонера понаднормові метри у хаті/квартирі? Не плутайте звичайних пенсіонерів з суддями
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01.03.2023 20:19 Ответить
Ну так це ви понаднормові метри пенсіонерів-суддів згадали, а не я...
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01.03.2023 20:20 Ответить
Не перекручуйте. Я про звичайних. Наприклад, у старенької двокімнатна їй за метрами субсидія не може нараховуватись. То що, викидати на вулицю? Відбирати житло й в інтернат направляти? То є вина влади, що пенсіонери не можуть собі дозволити ні комуналку платити ні їжу купити. І як би то ФОПникі, які на єдиному податку сиділи, а то ж ті, що пахали понад 30 років.
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01.03.2023 22:23 Ответить
Пенсіонерка продає двушку, купляє гостинку, отримує субсидію та перестає гадити у каментах та припиняє дратувати тих хто реально пахали понад 30 років.
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01.03.2023 22:55 Ответить
@

>А щоб ти у старості познав усі радості куплі-продажу-переїзду…

+

… і решта «радостей» звичайного українського пенсіонера!

100%!
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03.03.2023 01:23 Ответить
у звичайного пенса квартира 120+ м ?
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22.04.2023 18:48 Ответить


Реєстрація: 14 січня 2023

Заходив: 01 березня 2023 в 16:23

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Тому свіжереганий бот іде на хер і сере у коментах де розповідає, що він срав у коментах 30 років, коли не було Інтернету. Може то було під заборами.
1. 30 років не дають права на нормальну пенсію, бот не в курсах.
2. Ніби якщо пенсіонер не може оформити субсидію, то в нього є сили не купівлю продаж нерухомості та переїзд. Не кажучи про моральну сторону цього, коли людина доживає вік у власні квартирі.
3. Крім того є певні нюанси продажу та купівлі нерухомості під час воєнного стану.
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01.03.2023 23:42 Ответить
Зараз під час воєнного стану комуналку взагалі не платять не те що пенсіонери, а й здорові молоді жлоби, бо заборонено вимикати боржників. Тому закрий рота, кубок мудіаля.
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02.03.2023 12:25 Ответить
Ти, як бачу, з тих хто власну мати на панель копняками виганяють, тому мені дебільна думка такого відморозка не цікава. Подивись, чучело, скільки людей тобі лайкнули і скільки тих кто писав проти тебе, і проковтни не обляпайся.
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02.03.2023 12:36 Ответить
Не пиши про те, що сам робиш. Йди працюй, заробляй гроші. Допомагай матері. Буде тобі щастя.
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02.03.2023 12:41 Ответить
Тобі щастя, торгівцю власною матінкою, вже не буде, після того навіть тих хто тобі лайкнув вже прокляли. Таким брудним та збоченим способом, як ти, гроші, не заробляв і не буду.
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02.03.2023 12:50 Ответить
Пика в тебе печальна, тебе гроші взагалі нихто не дасть
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02.03.2023 12:54 Ответить
Пішли смайликі, як завжди у ботів, коли нестримно та потужно обсеруться.
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02.03.2023 12:58 Ответить
А головне - не лайкай автоматично тих, у кого багато лайків. Бачив як боневтіка 73% залайкали і що з цього вийшло? Більшість завжди помиляється.
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02.03.2023 12:52 Ответить
Якщо ти не платиш, це не означає, що інші не платять.
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02.03.2023 18:40 Ответить
ТИ ВИРОДОК!!!! НЕДОНОСОК!!!!! КОГУТ!!!!! СИН ШЛЬОНДРИ ТА ВІСЛЮКА!!!! Я БАЖАЮ ТОБІ ПОМЕРТИ НАЙСТРАШНІШОЮ СМЕРТЮ!!!!! АМІНЬ.
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02.03.2023 05:35 Ответить
молодь що платила есв вся уїхала, откуда пенсії брати?
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02.03.2023 12:02 Ответить
Що зробила молодь??? Де Ви таких слів понабирались??
Виїхали жінки з дітьми, та молодь, що поїхала - вона не працювала й не сплачувала податки (маю на увазі діточок - золоту молодь)
Таке щось пронесли, начебто фонди формуються тільки з податків молоді.
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02.03.2023 12:20 Ответить
то що тых кто платыт есв стало мемыньше будемо спорити?
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02.03.2023 17:45 Ответить
Я маланську не розумію.
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02.03.2023 18:38 Ответить
зато орков розумієшь? так?
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04.03.2023 10:08 Ответить
Кончіта, ти якою пишеш? В українській слова "зато" немає. Як заперечення можна використовувати "але ж".

Але до тебе, бота йо@нутого, конченого зеленого мівінного пі@дуна це не дійде. Бо ти тупе продажне бидло.
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04.03.2023 10:20 Ответить
2 кымнати більш 120 м? де таки квартири?
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22.04.2023 18:50 Ответить
Сразу видно, что ты баран и никогда не оформлял и не получал субсидию.
Умеешь только повторять чьи-то слова.
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01.03.2023 22:42 Ответить
Шоб було як в Європі.
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01.03.2023 19:45 Ответить
Зарплати і пенсії європейські на додачу до тарифів будуть? Чи тільки у дупутатів?
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01.03.2023 19:48 Ответить
Нє, ще в кого прізвища оригінальні
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01.03.2023 19:52 Ответить
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01.03.2023 19:57 Ответить
ничего личного -просто бизнес
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01.03.2023 20:02 Ответить
А ви дізнайтесь хто з депутатів не отримав 100% надбавку за січень 2023 року. Ось тоді і зрозуміємо хто є хто)
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01.03.2023 19:57 Ответить
У нас бандити при владі говорять одне а роблять все щоб грабить населеня тарифами не факат що відключеня для того і були щоб підняти тарифи. ми не знаєм куди були кацапські прильоти бо все засекречено якщо все розбито звідкіля енергія на експорт.
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02.03.2023 13:05 Ответить
Головне, не припинить постачання до мене.
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01.03.2023 19:43 Ответить
Ціна вже поповзла,... зе забули про промспоживачів повідомити наріду.
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01.03.2023 19:44 Ответить
Хоть бы не трындели раньше времени. Что у нас уже лишняя електроенергия? Можно запускать електрическое отопление? Или у нас война закончилась и рашисты перестали обстреливать електростанции
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01.03.2023 19:44 Ответить
Обстрелы рашистами электростанций к войне никакого отношения не имеют, это не достигшая цели кампания терактов против инфраструктуры, израсходовавшая большинство высокоточных москальских ракет.
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01.03.2023 20:09 Ответить
ахуэнно особенно на фоне повышения цен для населения
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01.03.2023 19:45 Ответить
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01.03.2023 19:47 Ответить
бойко рулить. тепер самий чесний член партіі зелених забагато єл. єнергіі тому нам і таріфи підіймають
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01.03.2023 19:46 Ответить
Той самий Бойко з ОПЗЖ, партії ворогів, яка привела війну в Україну? Чи інший?
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01.03.2023 19:50 Ответить
мабуть той йому половина облєнергій принадлежить. друга ахмету.
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01.03.2023 19:52 Ответить
Взагалі цей чувак повинен сидіти за колабораціонізм, а не барижити е/е.
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01.03.2023 19:54 Ответить
герпес знову рулить
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01.03.2023 19:49 Ответить
Я теж безкорисливо люблю гроші!
)))
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01.03.2023 19:50 Ответить
може краще зброю почнете виготовляти круглодобово, торгаші йбані.
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01.03.2023 19:50 Ответить
звучить як офіційне запрошення параші до нової ракетної атаки.
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01.03.2023 19:54 Ответить
Ви так пишете, немов би параші якісь запрошення треба.
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01.03.2023 20:16 Ответить
Навіть повна тиша для рашистів звучить, як запрошення до ракетної атаки. Але все упирається в наявність і в логістику ракет.
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01.03.2023 20:18 Ответить
Уровень критинизма просто зашкаливает. Объявлять о экспорте электричества в то время когда нас накрывают безбожно ракетами. Как эти дегроиды собираются выполнять котракт с партнерами если развалят опять половину станций? Нахрена тогда повышать тарифы если вы ее заграницу продавать собрались?? Я все понимаю. Но это какой то сюр.
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01.03.2023 20:01 Ответить
Ракеты обвисли уже, накрывалка обмякла.
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01.03.2023 20:10 Ответить
Запад дал генераторы и оборудование

Лампы светодиодные бесплатно заменили

Вот только для того чтобы энергией торговать можно было
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01.03.2023 20:20 Ответить
Только есть вопросы. Один, почему эти лампочки от ЕС китайские?) И другой, почему меняли только на целые лампочки, если их собираются утилизировать?
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01.03.2023 20:27 Ответить
Все китайське одноразове.
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01.03.2023 20:39 Ответить
В мене вже дві лампочки з тих обмінених працюють одна як ''поворот'' а інша наче ''стробоскоп''
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01.03.2023 20:51 Ответить
Маєте доплатити за додаткові функції.
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01.03.2023 23:46 Ответить
Ужас какой-то.То,что комментаторы не в курсе,как работает энергосистема - это нормально,они не обязаны.Укрэнерго этой зимой обгадилось по полной.Они то должны бы понимать,что сейчас нам не до экспорта.Работы море,она потребует кучу денег и отключений.
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01.03.2023 20:34 Ответить
Конечно, сейчас избыток будет. Поднимут тарифы бизнесу - бизнес подзакроется, производство выедет за рубеж, оставшееся без зарплаты население будет экономить каждую копейку - вот и избыток, можно продавать. Гениально!
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01.03.2023 21:07 Ответить
Коза ностра тихо курить у куточку разом з Пол Потом.
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01.03.2023 23:44 Ответить
Значить знову діставайте акумулятори, та повер-станції.
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01.03.2023 21:10 Ответить
На восстановление энергосистемы Украины понадобится несколько лет. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

А через месяц все нормуль.

Вернуть генераторы обратно ??
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01.03.2023 21:13 Ответить
значить,знову світло відключати будуть.тварини.
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01.03.2023 21:14 Ответить
Експорт?!
Захід надає НАМ генератори (безкоштовно!), а тут ось шо воно - експорт...
А яйки "кілЯграмові" закінчилися вже?
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01.03.2023 22:44 Ответить
Избыток-избытком, а уменьшить плату украинцам за счет экспорта куюшки....
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01.03.2023 23:36 Ответить
БАГАТЕНЬКІ НЕДОНОСКИ, ЩО СТАВЛЯТЬ ПЛЮСИ БУТЕНКУ: БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ НА ВІКИ ВІКІВ!!! АМІНЬ.
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02.03.2023 08:06 Ответить
Хто вас з язик тягне? Після прошлої такої ж заяви сонцеликого, нас почали ще більше бомбити!
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02.03.2023 10:09 Ответить
Вы главное ***** уже сейчас начинайте закачивать украинский газ в хранилища на Западе Украины! Не палите его чтобы вырабатывать электроэнергию на экспорт. Если часть атомной электроэнергии будет идти на экспорт и эти деньги пойдут на зарплаты военных а так-же на закупку ударных дронов,желательно дальнобойных-я только за!
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02.03.2023 10:25 Ответить
Недавно президент розказував про 70% пошкоджених теплових електростанцій а тепер уже експорт.
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02.03.2023 10:28 Ответить
Як все логично складається:
1. Перед війною зекоманді дуже сподобалась криптовалюта;
2. Після обстрілів енергетичних об'єктів почались відключення споживачів
3. Швидко відключання втратили будь-який зв'язок з пошкодженнями (а з чиновниками - встановили);
4. Самі по собі виникли вигідні умови для майнінгу (звісно, не в державні закрома);
5. Приїзд енергетичної комісії з ЄС випадково співпав з завершенням відключень;
6. І без вводу додаткових генерацій чудом з'явилась можливість експорту е/е.
Виглядає як найвеличніша суміш зебрехні та земородерства
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02.03.2023 10:36 Ответить
От і причина, чого раптом в один день зник "дефіцит" електроенергії.
Виявляється, щось там надірвалося під Одесою, мабуть від жадібності. Ну я думаю, зливати всю електроенергію країни в експорт, а людям давати 2-3 години електроенергії в день - хто тут не надірветься?

Вангую, що в день, коли відремонтують цей транзитний вузол під Одесою, раптово знову з'явиться "дефіцит".
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02.03.2023 10:36 Ответить
Бо давно писав, що гнали під час обстрілі електроенергію через Молдову аж проводи гуділи, а енергетики тут на мене від люти на лайно переводились.
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02.03.2023 12:42 Ответить
Це чергове марення нашої влади.
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02.03.2023 10:56 Ответить
екпорт не Україна поновить, а Ахметов, і прибуток йому особисто, а не народу України
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02.03.2023 11:36 Ответить
**** , не могу понять логики , будем поставлять на экспорт и тут же поднять цену в 4-ро подорожание , мало Украина стерпела и терпит без света и тепла. И это во время войны .
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02.03.2023 12:09 Ответить
Логіка, всі здохнуть, а вони наживуться, ще собі маєтки та яхти куплять, а ви марафон брехні по радіо слухайте.
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02.03.2023 12:40 Ответить
Україна чи Ахметов?
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02.03.2023 12:17 Ответить
По 5гривен за киловатт? Или им меньше ..ну мы то народ Украины очень богатые с нас можно было бы и по 7гривен за киловатт..хорошо что комиссию по энергетике не яйцерез возглавляет ..а то б загнулись точно
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02.03.2023 12:58 Ответить
Свинособаки ахметовські продайте лишню єнергію Українцям.
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02.03.2023 12:58 Ответить
В Украине будут повышаться тарифы на электроэнергию для населения. Такой информацией поделился глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в интервью изданию Forbes.
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02.03.2023 17:14 Ответить
ну як завжди
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02.03.2023 17:54 Ответить
А шо уже битум с рашки не купуем, а шо случилось. Зедолбоебы поржали или нет еще?
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02.03.2023 19:30 Ответить
То есть тарифы попробуют повысить, а электроэнергии просто завались как оказывается, раза даже на экспорт хватает ? и это во время войны, тут только трибунал военный за это.
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03.03.2023 01:05 Ответить
У когось, хто сидить на експорті електроенергії, сильно підгоряє:

- це ж скільки бабок пропадає, які могли вже давно лежати на офшорах.
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03.03.2023 01:27 Ответить
 
 