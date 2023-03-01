В ближайшее время Украина может возобновить экспорт электроэнергии, – "Укрэнерго"

Украина уже в ближайшее время планирует решить вопрос обеспечения электроэнергией Одесского региона, что в перспективе позволит возобновить экспорт электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Вопрос экспорта рассматривается, мало того, я думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопросы экспорта", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что отказываться от идеи, которая принесла за период с июля по 10 октября около 6 млрд гривен только за право использовать трансграничное пересечение, достаточно неразумно. Но акцент и приоритет все равно должен быть смещен в сторону внутреннего потребителя.

"В ближайшее время мы ожидаем решения наиболее острой на сегодняшний день проблемы - Одесского региона. Я думаю, это станет триггером, который разблокирует вопрос возобновления экспорта", - добавил представитель "Укрэнерго".

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