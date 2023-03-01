В ближайшее время Украина может возобновить экспорт электроэнергии, – "Укрэнерго"
Украина уже в ближайшее время планирует решить вопрос обеспечения электроэнергией Одесского региона, что в перспективе позволит возобновить экспорт электроэнергии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.
Вопрос экспорта рассматривается, мало того, я думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопросы экспорта", – сказал Бойко.
Он подчеркнул, что отказываться от идеи, которая принесла за период с июля по 10 октября около 6 млрд гривен только за право использовать трансграничное пересечение, достаточно неразумно. Но акцент и приоритет все равно должен быть смещен в сторону внутреннего потребителя.
"В ближайшее время мы ожидаем решения наиболее острой на сегодняшний день проблемы - Одесского региона. Я думаю, это станет триггером, который разблокирует вопрос возобновления экспорта", - добавил представитель "Укрэнерго".
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>А щоб ти у старості познав усі радості куплі-продажу-переїзду…
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… і решта «радостей» звичайного українського пенсіонера!
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Реєстрація: 14 січня 2023
Заходив: 01 березня 2023 в 16:23
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Тому свіжереганий бот іде на хер і сере у коментах де розповідає, що він срав у коментах 30 років, коли не було Інтернету. Може то було під заборами.
1. 30 років не дають права на нормальну пенсію, бот не в курсах.
2. Ніби якщо пенсіонер не може оформити субсидію, то в нього є сили не купівлю продаж нерухомості та переїзд. Не кажучи про моральну сторону цього, коли людина доживає вік у власні квартирі.
3. Крім того є певні нюанси продажу та купівлі нерухомості під час воєнного стану.
Виїхали жінки з дітьми, та молодь, що поїхала - вона не працювала й не сплачувала податки (маю на увазі діточок - золоту молодь)
Таке щось пронесли, начебто фонди формуються тільки з податків молоді.
Але до тебе, бота йо@нутого, конченого зеленого мівінного пі@дуна це не дійде. Бо ти тупе продажне бидло.
Умеешь только повторять чьи-то слова.
)))
Лампы светодиодные бесплатно заменили
Вот только для того чтобы энергией торговать можно было
А через месяц все нормуль.
Вернуть генераторы обратно ??
Захід надає НАМ генератори (безкоштовно!), а тут ось шо воно - експорт...
А яйки "кілЯграмові" закінчилися вже?
1. Перед війною зекоманді дуже сподобалась криптовалюта;
2. Після обстрілів енергетичних об'єктів почались відключення споживачів
3. Швидко відключання втратили будь-який зв'язок з пошкодженнями (а з чиновниками - встановили);
4. Самі по собі виникли вигідні умови для майнінгу (звісно, не в державні закрома);
5. Приїзд енергетичної комісії з ЄС випадково співпав з завершенням відключень;
6. І без вводу додаткових генерацій чудом з'явилась можливість експорту е/е.
Виглядає як найвеличніша суміш зебрехні та земородерства
Виявляється, щось там надірвалося під Одесою, мабуть від жадібності. Ну я думаю, зливати всю електроенергію країни в експорт, а людям давати 2-3 години електроенергії в день - хто тут не надірветься?
Вангую, що в день, коли відремонтують цей транзитний вузол під Одесою, раптово знову з'явиться "дефіцит".
- це ж скільки бабок пропадає, які могли вже давно лежати на офшорах.