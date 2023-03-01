Найближчим часом Україна може відновити експорт електрики, - "Укренерго"

Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив журналістам член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і Прем‘єр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. В такому випадку можна піднімати питання експорту", – сказав Бойко.

Він підкреслив, що відмовлятися від ідеї, яка принесла за період з липня по 10 жовтня близько 6 млрд гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин, досить не розумно. Але акцент і пріорітет все одно має бути зміщений в сторону внутрішнього споживача.

"Найближчим часом ми очікуємо розв’язання найбільш гострої на сьогодні проблеми - Одеського регіону. Я думаю, це стане тригером, який розблокує питання відновлення експорту", – додав представник Укренерго.

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