Найближчим часом Україна може відновити експорт електрики, - "Укренерго"
Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив журналістам член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
"Питання експорту розглядається, мало того, я думаю, що воно буде прийнято. Тут річ не в тому, коли він розпочнеться, а які будуть передумови. Уряд і Прем‘єр-міністр вважають, що в першу чергу має бути забезпечений внутрішній споживач безперебійною електроенергією. В такому випадку можна піднімати питання експорту", – сказав Бойко.
Він підкреслив, що відмовлятися від ідеї, яка принесла за період з липня по 10 жовтня близько 6 млрд гривень тільки за право використовувати транскордонний перетин, досить не розумно. Але акцент і пріорітет все одно має бути зміщений в сторону внутрішнього споживача.
"Найближчим часом ми очікуємо розв’язання найбільш гострої на сьогодні проблеми - Одеського регіону. Я думаю, це стане тригером, який розблокує питання відновлення експорту", – додав представник Укренерго.
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>А щоб ти у старості познав усі радості куплі-продажу-переїзду…
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… і решта «радостей» звичайного українського пенсіонера!
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Реєстрація: 14 січня 2023
Заходив: 01 березня 2023 в 16:23
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Тому свіжереганий бот іде на хер і сере у коментах де розповідає, що він срав у коментах 30 років, коли не було Інтернету. Може то було під заборами.
1. 30 років не дають права на нормальну пенсію, бот не в курсах.
2. Ніби якщо пенсіонер не може оформити субсидію, то в нього є сили не купівлю продаж нерухомості та переїзд. Не кажучи про моральну сторону цього, коли людина доживає вік у власні квартирі.
3. Крім того є певні нюанси продажу та купівлі нерухомості під час воєнного стану.
Виїхали жінки з дітьми, та молодь, що поїхала - вона не працювала й не сплачувала податки (маю на увазі діточок - золоту молодь)
Таке щось пронесли, начебто фонди формуються тільки з податків молоді.
Але до тебе, бота йо@нутого, конченого зеленого мівінного пі@дуна це не дійде. Бо ти тупе продажне бидло.
Умеешь только повторять чьи-то слова.
)))
Лампы светодиодные бесплатно заменили
Вот только для того чтобы энергией торговать можно было
А через месяц все нормуль.
Вернуть генераторы обратно ??
Захід надає НАМ генератори (безкоштовно!), а тут ось шо воно - експорт...
А яйки "кілЯграмові" закінчилися вже?
1. Перед війною зекоманді дуже сподобалась криптовалюта;
2. Після обстрілів енергетичних об'єктів почались відключення споживачів
3. Швидко відключання втратили будь-який зв'язок з пошкодженнями (а з чиновниками - встановили);
4. Самі по собі виникли вигідні умови для майнінгу (звісно, не в державні закрома);
5. Приїзд енергетичної комісії з ЄС випадково співпав з завершенням відключень;
6. І без вводу додаткових генерацій чудом з'явилась можливість експорту е/е.
Виглядає як найвеличніша суміш зебрехні та земородерства
Виявляється, щось там надірвалося під Одесою, мабуть від жадібності. Ну я думаю, зливати всю електроенергію країни в експорт, а людям давати 2-3 години електроенергії в день - хто тут не надірветься?
Вангую, що в день, коли відремонтують цей транзитний вузол під Одесою, раптово знову з'явиться "дефіцит".
- це ж скільки бабок пропадає, які могли вже давно лежати на офшорах.