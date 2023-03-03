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Німеччина передала ЗСУ 9 мостоукладачів Biber

biber,мостоукладач

9 броньованих мостоукладачів Biber передала Німеччина для українських військових.

Про це повідомляє Посольство Німеччини в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Броньований мостоукладач Biber (у перекладі з німецької – бобер) – це інженерно-бойова машина, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. 9 таких машин були вже передані українським військовим", - йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох одинадцятиметрових елементів. Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту.  

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Німеччина (7467) допомога (8428) Україна (5951) ЗСУ (7646)


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03.03.2023 12:31 Відповісти
Для ГПЗ не підходить, тільки у другому ешелоні. А британський танк ,
що важить 62т. не витримає.
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03.03.2023 12:51 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу, Германіє.
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03.03.2023 13:34 Відповісти
 
 