Німеччина передала ЗСУ 9 мостоукладачів Biber
9 броньованих мостоукладачів Biber передала Німеччина для українських військових.
Про це повідомляє Посольство Німеччини в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Броньований мостоукладач Biber (у перекладі з німецької – бобер) – це інженерно-бойова машина, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди. 9 таких машин були вже передані українським військовим", - йдеться в повідомленні.
У посольстві зазначили, що Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст, який складається з двох одинадцятиметрових елементів. Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що важить 62т. не витримає.