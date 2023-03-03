РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11387 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 927 3

Германия передала ВСУ 9 мостоукладчиков Biber

biber,мостоукладач

9 бронированных мостоукладчиков Biber передала Германия для украинских военных.

Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бронированный мостоукладчик Biber (в переводе с немецкого – бобер) – это инженерно-боевая машина, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. 9 таких машин были уже переданы украинским военным", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Biber может в считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост, состоящий из двух одиннадцатиметровых элементов. Biber базируется на шасси танка Leopard 1. Вместо башни он оснащен системой возведения моста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские командиры и американские генералы провели в Германии военные игры по контрнаступлению, - NYT

Германия (7036) помощь (7861) Украина (45001) ВСУ (6666)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна штука для наступу.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:31 Ответить
Для ГПЗ не підходить, тільки у другому ешелоні. А британський танк ,
що важить 62т. не витримає.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:51 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу, Германіє.
показать весь комментарий
03.03.2023 13:34 Ответить
 
 