Германия передала ВСУ 9 мостоукладчиков Biber

9 бронированных мостоукладчиков Biber передала Германия для украинских военных.

Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Бронированный мостоукладчик Biber (в переводе с немецкого – бобер) – это инженерно-боевая машина, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия. 9 таких машин были уже переданы украинским военным", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Biber может в считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост, состоящий из двух одиннадцатиметровых элементов. Biber базируется на шасси танка Leopard 1. Вместо башни он оснащен системой возведения моста.

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